El auto robado a la taxista de San Vicente fue abandonado chocado en Jardín América

sábado 03 de septiembre de 2022 | 17:00hs.

El vehículo robado a la taxista de San Vicente, Melina Lister (27), el miércoles a la noche, apareció esta madrugada abandonado en la localidad de Jardín América. Estaba chocado en una calle interna del barrio Centro.

Fuentes de la Unidad Regional IX informaron que los uniformados del Comando Radioeléctrico recorrían el barrio después de la medianoche cuando hallaron sobre la calle Valparaíso el Chevrolet Prisma LT con serios daños en el lateral derecho, en la zona del paragolpes y además en el parabrisas.

Cuando se acercaron notaron que estaba abierto y sin la llave de encendido, por lo que se supone fue abandonado apenas un rato antes.

Mediante la búsqueda de la procedencia del auto constataron que se trataba del denunciado como robado en la Comisaría Segunda de San Vicente por la trabajadora del volante, quien fue abordada por cuatro delincuentes que la dejaron maniatada en el monte y escaparon con su medio de movilidad.

Finalmente, luego de que la División Policía Científica realizara las tareas correspondientes, el automóvil quedó secuestrado en la comisaría local para terminar con las diligencias de rigor, se informó de manera oficial.

"Chocaron contra un árbol por eso lo abandonaron. Habían sacado el ploteado, y de chapas está todo flojo, el airbag se activó y el parabrisas está trincado", detalló la denunciante tras verificar el estado de su vehículo. "No tiene daños grandes, pensé que iba a estar todo reventado pero es daño reparable, más allá de las llantas que las doblaron bastante".

Un viaje de terror

De acuerdo a la denuncia que hizo Melina, el violento atraco ocurrió el miércoles a la noche, alrededor de las 20.

Detalló que un hombre solicitó sus servicios por medio de un llamado a su teléfono celular manifestando que la iba a esperar a la altura de una parada de colectivos ubicada frente a la Axion de la ruta provincial 13.

Se fue hasta el punto convenido al mando de su coche, subiendo el supuesto pasajero. En su declaración recordó que el hombre, de no más de 20 años, pidió continuar hacia la sede de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), distante a unos 5 kilómetros de la zona urbana de la localidad.

En la charla que recordó haber tenido con el desconocido, éste le contó que debía llegar al sitio indicado porque su moto se le había roto. Pero en determinado momento le ordenó que detuviera la marcha y la trabajadora divisó a tres encapuchados que se apoderaron de la unidad mientras uno la sujetaba del cuello, contó en sede policial.

Reveló que una vez que se adueñaron del vehículo escaparon mientras ella quedó a merced del hombre que solicitó el viaje, que bajo amenaza la llevó alrededor de diez metros entre la maleza, donde le propinó golpes de puño en el rostro, cuello, espalda y piernas, luego ató sus manos con precintos y los piés con el elástico de una gorra, para luego salir caminando amparado en la oscuridad de la noche.

Luego de varios intentos finalmente pudo zafarse de las ataduras -dijo- y tras caminar por alrededor de un kilómetro solicitó ayuda a una familia que habita las inmediaciones, quienes alertaron a la Policía. Para eso ya eran las 22 horas.

Según los dichos de Melina, más allá del Prisma modelo 2016 de su propiedad, le robaron la cartera con documentación del vehículo y su teléfono celular.

Interviene en el hecho el titular del Juzgado de Instrucción Tres, Gerardo Casco.

"Todo fue por el auto"

"Estoy segura que todo fue por el auto, porque personalmente no estoy mal con nadie, no tengo problemas con alguna persona y cuando llegamos donde estaban los encapuchados lo primero que hicieron fue lanzarme a un pastizal. En ese punto se amontonaron encima mío y el sujeto que pidió el servicio, ese que subí frente a la estación de servicios les dijo ‘ya la traje hasta acá, váyanse, ahora yo termino el trabajo’ y se quedó, mientras los otros se subieron al coche y se fueron. Desde ese momento no volvieron más", analizó la víctima en diálogo con El Territorio, subrayando que "buscaban el auto, porque si era para matarme me iban a matar en el momento y no, no lo hicieron".