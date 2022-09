El cabo Michael Verón continúa su recuperación en Buenos Aires tras dos meses

viernes 02 de septiembre de 2022 | 11:31hs.

A dos meses de la grave lesión que sufrió Michael Natanael Verón de 25 años en el marco de una supuesta celebración en el Regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles continúa con su recuperación en Buenos Aires.

Mónica Rosalino, mamá del cabo, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “El está estable, sigue su recuperación en la zona de acá de Palermo que es un centro de Rehabilitación de Alta Complejidad pero hace una semana más o menos le pasaron a otra sala, que sería una sala intermedia y puede hablar, está lúcido, su cuerpo está sin movilidad, le hacen rehabilitación y anímicamente hay días que está bien, otros días no”.

“Es difícil el proceso que tiene que pasar de un día para el otro, que le cambió la vida a él y a toda la familia. Yo como madre siento mucho esto y bueno lo único que pido es fuerza a Dios para que cada día esto mejore, su evolución siga, siempre con fe”, apuntó.

Además comentó que este viernes entra en quirófano por las escaras que se le forman, “van a hacerle un trabajo para reconstruir la piel, le van a analizar también porque hay que estar atentos a la salud de él y el 14 le están preparando para la cuarta cirugía que sería la última, si Dios quiere para fijar una prótesis ahí en la zona donde tuvo la lesión para que no tenga ningún riesgo a la hora de la rehabilitación. Hay algunas cosas que se acuerda y otras no. Él tiene un diagnóstico de cuadriplejia pero dijeron que puede ir avanzando porque es joven”.

T”enemos fe que eso va a avanzar y se va a ir regenerando, por ahí siente los brazos pero no mueve las manos y los pies. Lo que le decimos a él es que tiene que tener mucha fuerza, que no decaiga, hablamos con la psicóloga siempre de un principio porque le querían decir como él está pero yo le dije que no, que no le digamos nada, que él pretenda y pueda avanzar. Yo no acepto que mi hijo no vuelva a caminar, así que yo quiero que se guarde ese pronóstico y que más adelante se vea”, dijo angustiada.

Junto a Mónica se encuentra la esposa del cabo y su hijo, a quien ve dos veces por semana, “nosotros estamos en un departamento de Palermo. A él cuando pasó eso, el Ejército le dio el pase para acá pero al principio nos dieron los víveres, el móvil para movilizarnos y hace dos semanas nos dijeron que el auto ya no íbamos a tener más para ir a verle, porque estamos haciendo vida acá en Buenos Aires y que teníamos que ver como nos arreglamos. Llamé al ministro de Defensa para apurar un poco porque estamos acá por esta situación, no porque quisiéramos”.

Pedido de Justicia

Rosalino remarcó que espera que los 19 involucrados respondan ante la justicia, “que responda el ejército como tiene que ser porque ya falleció un chico y ahora mi hijo está así. Espero que la justicia determine bien lo que lo que tenga que hacer y sino la justicia de Dios también es grande porque duele mucho estar así “.