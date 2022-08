Trabajan en las zonas críticas de Posadas para evitar casos de dengue

viernes 26 de agosto de 2022 | 11:45hs.

Si bien el dengue es cíclico en cuanto a los brotes que pueden registrarse, especialistas de los distintos organismos acentúan que la prevención es el principal elemento en la lucha contra la enfermedad.

Desde la Fundación Mundo Sano se advirtió que este verano puede registrarse un nuevo brote y con respecto a este punto el director de Vigilancia y Control de Vectores de la Municipalidad de Posadas, Fabricio Tejerina, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó: “Siempre hay que estar alerta, lo que decía la Fundación Mundo Sano con respecto a la ciclicidad de los brotes es que hay factores que no los conocemos todavía, porque un año aparece y otro año no. Hay que estar atentos a lo que está pasando en América con respecto a la transmisión”.

“Cuando comienza un brote en un lugar puede llegar el verano y generar un montón de casos pero hasta el momento no hay ningún tipo de advertencia, la enfermedad pasa adentro de las personas porque mosquitos tenemos en todos lados y sabemos que es el principal transmisor de esta enfermedad en América, entonces no hay una alerta formal, pero sí comunicación entre diferentes organismos públicos y universidades para que la situación no llegue a complicarse”, remarcó.

A continuación agregó que es de vital importancia seguir trabajando fuertemente, “no bajar los brazos, no solamente cuando comienza el verano sino empezar a hacer algo durante todo el año, principalmente en invierno u otoño que hay que hacer las tareas de eliminación de los mosquitos y continuar fuertemente con todo lo que es promoción y prevención”.

Situación en la capital provincial

En ese marco de prevención y conciencia, Tejerina regirió que si en la ciudad de Posadas aparecen casos el sistema de salud funciona y se pueden disminuir esos brotes, “porque cuando aparece un caso de dengue, se lo detecta rápidamente y nosotros tenemos una ventaja sobre el mosquito. El mosquito le pica una persona que enferma y demora de 7a 9 días en poder contagiar, el virus necesita un ciclo por lo cual hasta que llegue nuevamente a sus glándulas salivales pasan varios días y si nosotros tenemos un sistema de salud que está alerta podemos se pueden hacer los bloqueos epidemiológicos con químicos”.

“Siempre hay casos sospechosos pero todavía no tenemos confirmados, el tema es cuando aparecen enfermedades, cuando hay una fiebre inexplicable puede ser dengue. El dengue puede presentarse asintomático que es más común hasta personas que desarrollan todos los síntomas, entonces una de las cuestiones es el dolor de hueso, pierden el apetito, el gusto, fiebres altas, entre otros”, enumeró.

En Posadas continúa el trabajo y se refuerza con el comienzo de la época estival, “empiezan a aparecer más mosquitos no solamente el Aedes sino que hay otras especies, seguimos trabajando en la prevención y el nivel de participación que tiene la comunidad. El último Liraa que hicimos fue en marzo, ahora vamos a hacer de vuelta en septiembre. En marzo nos indicaba que toda la zona sur de la ciudad, Dolores Sur e Itaembé Miní y Miguel Lanús eran los lugares más altos ya que encontramos zonas con hasta el 20% con criaderos en sus casas”.

“Venimos trabajando fuertemente en estos lugares sin descuidar la otra parte de la ciudad pero con los monitoreos vemos que hay una población de mosquitos importante durante el invierno”, apuntó.

Conciencia

El director de Vigilancia y Control de Vectores de la Municipalidad de Posadas finalmente recordó que el dengue es el resultado de un desordenamiento ambiental “que tiene que ver con nuestra forma y modo de vivir, entonces lo que tenemos que recordar es que el mosquito necesita recipientes, está muy adaptado a criarse en recipientes artificiales que acumulen agua, entonces

la tarea como comunidad es evitar tener eso, cuestión que no cuesta plata, es ecológico y recordar también que la fumigación no es un método preventivo, solamente se aplica cuando hay casos de dengue”.