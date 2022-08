El desafío de crecer para llegar a pumita

martes 23 de agosto de 2022 | 6:05hs.

Con los bolsos cargados de sueños y expectativas. Así partió ayer el posadeño Thomas Falliga rumbo a Tucumán para lo que será su primera concentración bajo el ala de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El jugador de 18 años se desempeña en el club Lomas de la capital y es a juicio de la Urumi una de las grandes cartas pensando en el futuro inmediato de la región.

Precisamente Falliga fue seleccionado por la Unión Misionera para formar parte desde hoy y hasta el jueves de la 3ª fecha del Inter Academias de la UAR, uno de los programas de seguimientos más ambiciosos del país. Básicamente la escuela de formación Puma.

Sin dudas es todo un logro para el ala sub 18 del Camaleón, no solamente porque entrena con la Primera desde los primeros días de agosto sino porque hace menos de dos meses sus sueño parecían esfumarse después de sufrir una triple fractura con desplazamiento en el lado derecho de su rostro. “Gracias a mis padres, y con mucho esfuerzo, pude volver a las canchas y hacer lo que más me gusta”, dijo emocionado el hermano mayor de Valentino e hijo de Rosana y Gastón.

El pequeño gran guerrero dialogó con El Territorio horas antes de partir a Tucumán y explicó cómo fue recibir esta noticia que puede cambiarle la vida.

“Un martes fuimos a entrenar y el profesor Sebastián Patiño -coach de la sub 18 de Lomas- me avisó que la Urumi me estaba sondeando para integrar una selección local”.

EL ala del Camaleón posadeño es una de las grandes promesas locales.

“Fuimos a varias concentraciones sub 18 y de primera -Grupo Pica- junto a otros chicos de Carayá, Tacurú y Capri, por ejemplo. Ahí nos tomaron tests de salto, corridas, respiración y finalmente complemento en gimnasio (dominadas, sentadillas-con peso de fundición- y abdominales)”.

“Hace dos semanas, después de una práctica con Lomas, nos juntaron a todos en una ronda y me comunicaron que iba a formar parte de la academia de la UAR…Tamara, la directora de la Urumi, lo resumió en pocas palabras: ‘Ya es un Pumita’”.

“Fue una felicidad de la que todavía no encuentro palabras para resumirla. Fui cayendo con el correr de los días, sabiendo que lo que se viene es otro sacrificio. Desde ese momento empecé a entrenar más fuerte con la primera para tener roce”, declaró Thomas.

La joyita de Lomas entiende los beneficios de esta oportunidad porque tiene los pies sobre la tierra. Sabe que desde esta concentración relámpago puede empezar a construir su carrera. Así al menos lo refleja en sus palabras:

“Con este seguimiento la UAR le comunica al club de mis falencias, de lo que hay que mejorar; ellos definen más adelante si me siguen convocando…entonces mi objetivo a corto plazo es quedar en la lista de la Unión Argentina para futuros sondeos, para debutar en los Pumitas y así alcanzar la mayor”.

Cuestión de actitud

Queda claro que la filosofía Puma resulta determinante para jugadores como Falliga, fichas que pertenecen a regiones no muy fuertes como el NEA y encuentran en estos programas nacionales la gran oportunidad de medirse con los mejores de la Urba, sin ir más lejos.

Así, el misionero se aventuró con prosperidad: “Poco a poco voy creciendo. Me quiero dedicar al rugby; quiero ser un pumita y vestir la camiseta de Argentina hasta los 80 años (risas). Por supuesto que mucho más adelante voy a enseñar todo lo que aprendí en mi club. Mis metas están claras”.

Todo listo para este joven aventurero. El desafío de su vida está por comenzar.