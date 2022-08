Proponen ley para que Misiones tenga tarifa de luz diferenciada y subsidiada por la falta de gas natural

martes 09 de agosto de 2022 | 9:30hs.

Una tarifa diferencial compensadora y de reparación histórica para usuarios del servicio eléctrico de la provincia de Misiones es lo que se propone en un proyecto de Ley recientemente presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por parte del diputado nacional Héctor "Cacho" Bárbaro. Iniciativa que además busca excluir a los habitantes de Misiones de la segmentación tarifaria y la quita de subsidios que se decidió a nivel nacional.

Bárbaro explicó que busca incorporar un artículo a la Ley N° 24.065 para habilitar la aplicación de tarifa diferencial para Misiones hasta tanto sus habitantes cuenten con acceso igualitario al gas natural como alternativa energética. Según el texto propuesto, “la tarifa compensadora y de reparación histórica tendrá un descuento mínimo del 15% y máximo del 30% en el valor del Kilovatio de energía eléctrica que fije el organismo responsable para cada categoría de servicio. Estos porcentajes se definirán por estacionalidad, teniendo en cuenta el mayor consumo eléctrico que demanda la región en la temporada estival”; es decir que además se propone que los descuentos más importantes se establezcan durante los meses de verano.

El legislador cita como antecedente la Ley que se aprobó hace casi un año y que amplió los beneficios de la tarifa diferencial del gas natural para los habitantes de la denominada “zona fría” de la Argentina. “La Ley 27637 establece un régimen de compensaciones especiales para los que viven en las zonas más frías del país. Nosotros no tenemos alternativas más económicas, vivimos en zona caliente en verano, no generamos el gasto que implica la importación de combustibles; no pasa un solo metro de caño de gasoducto por nuestro suelo y aportamos recursos naturales para generar energía que no consume combustibles. Tenemos demasiadas justificaciones para pedirle a Nación este trato que no implica un privilegio, sino una compensación para la inequidad”, señaló.

En los fundamentos del proyecto de Ley, Bárbaro destaca que “con ambos beneficios (tarifa compensadora y exclusión de la segmentación) se busca promover una política diferencial “que compense las carencias estructurales que padecemos desde hace décadas y la “pobreza energética” de nuestra población, entendida como la ausencia de opciones para acceder a un servicio energético adecuado, accesible y sostenible como pilar del bienestar y la equidad”.

“Los misioneros somos ciento por ciento electro-dependientes. La falta de gas natural convierte a la electricidad en el único insumo para la calidad de vida, el consumo domiciliario, las actividades comunitarias y el desarrollo de la industria. La falta de gas natural también aumenta el costo del transporte en general y el transporte urbano en particular, y eso impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas” agrega Bárbaro en la iniciativa.

En paralelo, Misiones ayuda en la provisión de más del 15% de la matriz energética nacional a través de la generación de la represa de Yacyretá. "Para hacer posible esta generación la provincia provee sus recursos naturales, mientras que absorbe el impacto ambiental y social a largo plazo que generan las represas y que nadie niega”, agregó. Finalmente advirtió que Misiones, junto con Corrientes, “genera más energía de la que consume (alrededor del 8% de la demanda nacional en todo el NEA) pero no tiene compensaciones por este esfuerzo, como sí las tienen otras regiones del país”.