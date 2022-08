Los Pumas debutan frente a Australia en el Championship

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:01hs.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se medirá frente a Australia, en el inicio de la décima edición del Rugby Championship, torneo del que también participan Nueva Zelanda y el campeón del mundo Sudáfrica.



El partido se disputará desde las 16.05 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, será controlado por el escocés Mike Adamson y televisado por Espn y Star Plus.



Previamente, Sudáfrica recibirá a los All Blacks de Nueva Zelanda en la apertura del certamen. El encuentro se disputará desde las 12.05 de la Argentina.



Los Pumas serán locales de Australia nuevamente el sábado siguiente en San Juan. Posteriormente, visitarán a los All Blacks en las ciudades de Christchurch y Hamilton, el 27 de agosto y 3 de septiembre. Finalmente, se medirán con Sudáfrica en Buenos Aires (17/9) y en Durban (24/9).