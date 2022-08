Fórmula 3 Metropolitana: Herrera y Alvez deberán remarla en la 1ª final, en San Juan

sábado 06 de agosto de 2022 | 6:01hs.

Los misioneros Mairu Herrera Ahuad y Cristian Alvez no pudieron redondear una buena clasificación para la primera final de la 6ª fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, que se disputó ayer en el autódromo de San Juan.



La posadeña marcó 1;50.001 para la mejor vuelta al circuito de 4254 metros y quedó en la 33ª posición. “El circuito estaba complicado, a muchos pilotos les sacaron vueltas por exceso de pista y no me quise arriesgar. Busqué hacer una vuelta lógica. Ahora vamos a mirar las cámaras para mejorar en la segunda clasificación”, explicó.



A Alvez, en tanto, le sacaron los mejores tiempos por exceder la pista y quedó con el registro de 1m50s908/100 para ubicarse en la 35ª posición. La pole quedó en manos de Enzo Torres.



La actividad oficial de la fecha seguirá hoy con la clasificación para la segunda final. Por la tarde se disputará la primera final del fin de semana.