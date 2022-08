viernes 05 de agosto de 2022 | 6:01hs.

A poco más de 100 días para que la pelota comienza a rodar en el Mundial de Qatar y la ilusión se ponga en marcha, Lionel Scaloni se lamentó por el partido suspendido entre la selección argentina y Brasil, que no le da certezas de cara a la gira previa antes de la Copa del Mundo.

“Todavía no sabemos dónde será. Nos está trastocando los esquemas con este tema. Estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quién vamos a jugar ni dónde vamos a jugar. Es difícil de entender que la Fifa no tome una decisión”, expresó el DT de la selección.

Y continuó mostrando su descontento con dicho panorama: “Es una incertidumbre total. Estamos sin saber si vamos a jugar, no es lo ideal la situación y no es culpa nuestra es de quien debe tomar la decisión”.

“Nosotros tenemos que esperar que pasa con ese partido con Brasil. No depende de mi. Me parece insólita la situación del partido con Brasil”, cerró.

“La realidad es que estuvimos hablando con el presidente, pero no hay ninguna oferta formal todavía. Hoy no es lo importante eso”, esgrimió en primera instancia sobre su continuidad al frente del conjunto nacional.

Luego explicó: “Lo interesante y lo bueno es que se pueda continuar más allá de quien esté. La idea está clara del presidente, pero no hay nada formal. Sólo charlas”.

En cuanto a algunos nombres que podrían formar parte de la lista definitiva para Qatar 2022, Scaloni habló en primer lugar sobre el presente de Julián Álvarez en Manchester City y los elogios públicos de Pep Guardiola para el Araña.

“Sería bueno que todos los chicos se copien de él, la manera en que trabaja, la humildad que tiene. Tiene las cosas muy claras, le va a aportar a su equipo, nos va a aportar a nosotros, y eso está bueno”, manifestó.

Más adelante, valoró el salto de Enzo Fernández a Benfica: “Es un buen jugador, estuvo con nosotros. El cambio es significativo, está demostrando que puede jugar y lógicamente que lo miramos”.

Acto seguido, fue consultado sobre el presente de Paulo Dybala. “Él tiene que tener continuidad. Su técnica, su categoría y jerarquía es evidente, pero tiene que jugar. Fue a Roma para eso, su entrenador (Mourinho) lo quiere y para nosotros es bueno. Demostrará en estos meses si puede estar (en la lista)”.