¿Y si te llama Román?

jueves 04 de agosto de 2022 | 6:01hs.

En la vida puede haber coincidencias, pero en algunos casos son muchas las similitudes entre personas. Las particularidades suelen resultar llamativas cuando hay muchos puntos en común. Este es el caso de Juan Román Riquelme (14). Sí, un joven quien es completamente tocayo del actual vicepresidente de Boca y ¡juega al fútbol! Incluso es hincha fanático del Xeneize y la única diferencia es que el joven se desempeña en la defensa y no en la parte ofensiva como lo hacía el crack con la Azul y Oro.

El Riquelme misionero es oriundo de Jardín América, diestro como el ex 10 de Boca y se desempeña en la actualidad como primer defensor central. “En mi barrio cuando jugaba iba al arco, me gusta también ir de ‘11’ pero ahora estoy en la última línea a pedido de mi entrenador”, dijo Juan Román en diálogo con El Territorio. En este momento, el Román misionero juega en Los Galenitos.

El jardinense de 14 años sueña con convertirse en jugador profesional.

“Desde chiquito soy hincha fanático de Boca, miro todos los partidos que puedo, mi sueño es jugar para el Xeneize y si esa oportunidad no llega a darse me encantaría conocer la Bombonera y lógico a Riquelme”, expresó el futbolista jardinense.

Además, contó que en su familia él y su hermano mayor visten la Azul y Oro, todos los demás utilizan la camiseta del eterno rival. “En mi casa sólo dos somos bosteros Mis padres y 6 hermanos mas, son hinchas de River”, confesó.

Juan Román contó que ante un Superclásico no hay inconvenientes a la hora de mirar el cotejo por la pantalla chica. “Nunca hubo cargadas fuertes o agresiones, es más, invitamos a amigos y nos reunimos en mi casa a la hora del partido y disfrutamos todos juntos”, ponderó el joven. A su vez acotó que a pesar de ser sólo él hincha de Boca en su casa, todos respetan su amor por el club.

Juan se inició en el fútbol desde chico, primero hizo infantiles en el club Atlético Jardín América, uno de los elencos de la ciudad, y luego pasó a Los Galenitos, equipo en el que aún sigue.

“Recuerdo que la primera vez que fui, acompañé a un amigo, al día siguiente llegué con mi mamá, ella le preguntó al entrenador si yo podía jugar también, él dijo que sí y quedé”, recordó. Ese acontecimiento fue hace 4 años, desde entonces está bajo las órdenes del entrenador Miguel González y ahora llega todos los lunes, miércoles y viernes a la cancha para jugar con sus compañeros.

Juan Román muestra con orgullo su DNI y se ilusiona con conocer a su ídolo.

Con respecto a su coincidencia en el nombre y apellido con el ídolo de Boca y la ilusión que tiene de conocerlo, el misionero dijo: “Si me llama y me invita ir a Buenos Aires aceptaría sin dudarlo, nunca pude ir y si lo veo a Riquelme le voy a dar un abrazo, si se puede charlaría un rato con él y si me pide mirar mi documento para corroborar que me llamo igual, se lo voy a mostrar”, bromeó.

Norma Olivera, mamá del muchacho, contó el motivo del nombre a su hijo, porque tanto ella como su pareja Ernesto Riquelme son fanáticos hinchas del millonario.

“Acá casi todos somos de River, salvo mi hijo mayor y Juan, pero tanto mi esposo y a mí nos gustaba cómo jugaba Román (Riquelme) antes y decidimos ponerle el mismo nombre”. Además, la mamá del defensor acotó: “Se lo queríamos poner a nuestro primer hijo, no se dio y cuando llegó él decimos, porque nos gustaba como el jugador de Boca se desempeñaba con la pelota y a mí me encantaba ese nombre”.

Para concluir, Juan Román contó que desea llegar a jugar de manera profesional, poder desempeñarse en el deporte que tanto le gusta practicar y ayudar a su familia. “Somos gente muy humilde, mis padres siempre se esfuerzan por sus hijos, si un día llego a jugar en un club quisiera poder ayudarlos por todo lo que hacen diariamente”, cerró.