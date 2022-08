Habló el jugador que agredió brutalmente a una árbitra y fue expulsado de su club

martes 02 de agosto de 2022 | 10:28hs.

Cristian Ariel Tirone, el jugador de Deportivo Garmense que agredió brutalmente a una árbitra el último fin de semana, se presentó en su indagatoria ante el ayudante fiscal de Gonzales Chaves, Gabriel Lopazzo, y si bien eligió no declarar, pidió perdón por su salvaje acto.

“Está arrepentido y pidió perdón a la jueza (en referencia a la árbitra) y a la gente”, contaron a TN fuentes de la fiscalía respecto de la posición de Tirone ante la Justicia. Cabe recordar que desde lo ocurrido, el futbolista se encuentra detenido acusado de golpear a la árbitro Dalma Magali Cortaldi. El delito por el que se lo señala es el de lesiones agravadas por alevosía por la condición de mujer de la víctima y por haberse cometido durante la realización de un espectáculo deportivo en concurso ideal.

Cristian Tirone, jugador de 34 años, es oriundo de la locaidad De la Garma, cercana a Tres Arroyos, y continuará en calidad de aprehendido por el momento, hasta que se recolecten algunos otros elementos pedidos por la fiscalía.

La familia Tirone, atravesada por una reacción incomprensible

Cristian Tirone se fue de la cancha directamente escoltado por agentes policiales. El recinto estaba completo porque a continuación del partido de la tercera categoría en el que se registró la brutal agresión, se iba a jugar el de Primera, aquel que generaba la atención de todo un pueblo y que, por lo ocurrido, terminó por suspenderse.

Lo curioso, si cabe el adjetivo para esta historia, es que otro de los jugadores del equipo del agresor, es hermano del mismo y hoy vive en carne propia las consecuencias de semejante acción.

Por lo pronto, desde la fiscalía cuentan que Tirone “se mostró compungido” y que después de pasar toda la noche en condición de aprehendido, “no había tomado conciencia de la repercusión que tuvo su acción”.

Cómo sigue la causa de Cristian Tirone, el futbolista que agredió a una árbitra

“Al ser en flagrancia (NdR: sorprender a una persona en el momento en que está cometiendo un delito), en 30 días se realiza una audiencia de cierre en la que estará frente a una jueza, quien decidirá si el caso se eleva a juicio”, informaron los funcionarios que están a cargo del caso quienes, además, anticiparon que caería en el juzgado de la Doctora Vidal.

Qué dijo Dalma Magali Cortadi, la árbitra agredida

La jueza habló después de la terrible agresión que sufrió mientras dirigía un partido de la Liga de Tres Arroyos e indicó que denunció penalmente al futbolista. “Perdí el conocimiento. Me dio un golpe de puño en el cráneo. Me caigo y cuando me levanto, quedé mareada y con sensación de vómito”, recordó la referí.

“Siempre hay sucesos de violencia en las canchas, pero que haya pasado con una mujer es la primera vez y por eso hay tanto repudio. Entre los varones hay mucha violencia”, indicó la joven de 24 años en decalaraciones radiales a Urbana Play.

“No pensaba que el hombre iba a llegar a violentarme, es lo último que pensás. Al anotar el número del jugador siento el golpe de atrás, no me acuerdo de más nada”, señaló la árbitra.

Por último, Cortadi reconoció que no se trató de una cuestión de género: “No importa el género, me pasó a mí que soy mujer pero pasa entre los hombres. No tiene que pasar más, va más allá del género”, finalizó.