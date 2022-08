Nazarena se mostró sin filtros ni arreglos

lunes 01 de agosto de 2022 | 6:00hs.

Hace tiempo que Nazarena Vélez elige mostrarse al natural, sin filtros ni photoshop. Está muy feliz con su cuerpo y ya no le importa el qué dirán. En las últimas horas publicó varias postales de su look deportivo y los comentarios de sus seguidores estuvieron muy divididos.



“Modo gym. ¿Te gusta hacer deportes, caminata o algo? A mí no, pero le meto onda”, comentó en el posteo. Por un lado, varios usuarios la felicitaron por exponerse tal cual es. Sin embargo, hubo comentarios malintencionados que la chicanearon sobre su poca voluntad. A lo que dijo: “Vivo una etapa en la que estoy aprendiendo a estar conforme con mi cuerpo. Es un trabajo eh, porque yo me quiero mucho, amo mi cuerpo y lo agradezco, pero soy un desastre entrenando y me obligo, porque después de hacerlo me siento bien. Además también lo hago por una cuestión de salud”.