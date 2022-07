‘El suplente’, de Diego Lerman, será exhibida en el Festival de Toronto

sábado 30 de julio de 2022 | 6:00hs.

El suplente, película de Diego Lerman, fue seleccionada para participar en Presentaciones Especiales de la 47ma. edición del Festival de Cine de Toronto (TIFF), que será del 8 y el 18 de septiembre.

La película está centrada en un maestro temporal que “debe abandonar sus funciones docentes cuando uno de sus alumnos es amenazado por un capo local de la droga”, detalla la sinopsis.

“El suplente” es una coproducción entre Argentina, Italia, México, España y Francia y está protagonizada por Juan Minujín y Bárbara Lennie, acompañados por Alfredo Castro, Rita Cortese y María Merlin.

De acuerdo con la programación anunciada por el festival se verá los trabajos de los estadounidenses Steven Spielberg (The Fabelmans), Peter Farrelly (The Greatest Beer Run Ever), y Darren Aronofsky (The Whale). Y además, de la francesa Alice Winocour (Paris Memories), el japonés Hirokazu Kore-eda (Broker), el surcoreano Park Chan-wook (Decision to Leave), y los británicos Sam Mendes (Empire of Light), y Stephen Frears (The Lost King”), entre otros.