La incertidumbre en la actividad ganadera golpea de lleno a productores

viernes 08 de julio de 2022 | 11:20hs.

Los productores en la provincia de Misiones no dan respiro. Luego de la sequía constante que se vivió en la temporada de primavera-verano, el frío trajo algo de alivio con las lluvias que recuperaron la pastura que también se vieron castigadas por las heladas.

En el mes de julio la incertidumbre económica que se vive a nivel país también llegó a las chacras misioneras y muchos analizan dejar de producir y así evitar nuevas pérdidas.

Víctor Chamula, presidente de la Asociación Ganadera de Andresito, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo: “La verdad es que, gracias a Dios, estamos en general bien, pero por ahí con algunos problemas productivos que la verdad que nos están castigando y en demasía, así que por ese lado la venimos padeciendo bastante toda la parte agropecuaria”.

“Nosotros acá todavía no sentimos la escasez del alimento balanceado, sí un poco por el tema de los fletes que no llegan en tiempo y forma por las faltantes de combustible. En cuanto a los alimentos, maíz y todos los insumos agropecuarios a nosotros nos castiga por demás a tal punto que nuestra actividad ganadera lo que respecta al engorde, si no va a haber un cambio a corto plazo no sé si va a llegar a desaparecer pero está menguando y mucho”, alertó.

Chamula detalló que una tonelada de maíz en la provincia de Chaco tiene un costo de 27 mil pesos y al llegar a Misiones cuesta 45 mil pesos, “por una cuestión de carga impositiva, fletes, y todo este tipo de cosas. Nosotros dejamos de ser competitivos con respecto al resto del país, no podemos producir porque nuestros costos se fueron muy arriba y la verdad que nosotros estuvimos sacando números y estamos perdiendo alrededor de 3.000 pesos por ternero en el engorde”.

“Esta situación nos hace dejar la actividad sino va a haber un cambio en estos días y esto le pasa a toda la parte productiva de la provincia de Misiones. Yo creo que lo que se tienen que ocupar de toda esta área es ver cómo solucionar nuestro problema y ver si podemos seguir trabajando porque en las condiciones que estamos en cuanto a la ganadería y las crías de cerdo, la verdad es que no podemos seguir produciendo”, acentuó el presidente de la Asociación.

El productor dijo que en el transcurso de esta semana no están entregando ningún tipo de alimentos “o por ahí como somos clientes te mandan el producto sin precio y sujeto a cualquier tipo de modificación para que tengamos pero todo provocó una incertidumbre muy grande. El cemento dan dos o tres bolsas y nada más, la parte ferretería se frenó todo porque no saben cuánto cobrar”.

Finalmente dijo que si bien las pasturas se recuperaron por ahí hubo algunas zonas que ha caído heladas bastante fuerte pero venimos bien, “ahora es el problema yerbatero ya que se nos está viniendo abajo la hoja de las plantas que eso por supuesto va a afectar a los rindes, afecta a la parte industrial y a los secaderos porque se exceden en palos pero bueno nunca podemos tener una felicidad completa”.