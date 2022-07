Antonio Ríos: “A quienes tienen un sueño, no bajen los brazos”

viernes 08 de julio de 2022 | 4:30hs.

El músico y compositor argentino Antonio Ríos adelantó en sus redes sociales que pronto lanzará un nuevo trabajo. Junto al proyecto de grabación, también realizará una gira por el país, además de visitar Chile, Uruguay y Bolivia.

El productor y estrella de la cumbia local dialogó con Télam acerca de sus nuevos proyectos, sus recuerdos en el escenario y sus vínculos afectivos.

Antonio, poco se sabe acerca de sus orígenes, de sus sacrificios durante su juventud para cumplir este sueño...

Mis orígenes son mi papá chaqueño, mi mamá correntina, mi abuelo paraguayo, hay una mezcla. Una etapa de mucho sacrificio pero lindo, porque a la larga dio buenos resultados, ha sido algo bueno.

Comenzaste con una banda de rock...

Sí, y volví con una banda de rock. He vocalizado con tangos, con boleros, con folclore, con música mexicana, me gusta toda la música linda.

¿Y cual es la época que recuerda con más afecto?

Todo mi tiempo, porque como nunca bajamos del escenario nunca dejamos de trabajar, hace 35 años ya que estamos en el escenario y actuando, toda una vida, todos los días.

¿Cuál es su canción preferida?

Hay muchas, tengo la Malagata, que fue la primera que pegó. Después pegó Natacha, lo de Sombras eran todos golazos. Después grabé con Malagata, hice La gata que está dedicado a ellos, porque me habían rajado y dice: Ey mama, me siento aliviado porque se ha marchado esa malagata que tanto daño a mí me ha causado…y todos creen que es para una mujer, pero es para el grupo.

¿Cómo está viendo el mundo de la música, el mundo de la cumbia?

Para mí bien, para otros no sé, pero están trabajando bastante, gente joven que están haciendo otras cosas, muy interasantes, que están trabajando muy bien.

¿Qué le aconsejarías a un joven que se está iniciando en este camino?

A quienes tienen un sueño, que no bajen los brazos, que no se enamoren en estas épocas, porque las mujeres siempre te roban el corazón y te roban los sueños, me ha pasado, se han quedado en el camino porque no han logrado robarme el sueño que yo tenía, que era amar la música, porque amo la música. Yo creo que si me falta la música, no sé, me moriría de tristeza.

¿Cómo es su vida cotidiana? ¿ La convivencia con sus hijos, su familia y amigos?

Trabajo con mis hijos, hago producciones, en su momento hice la producción del grupo Ráfaga, del grupo Potencia, he tenido mi sello propio, quebré porque en esa época trabajaba mucho y no le prestaba mucha atención.

Ahora volví a iniciar ese camino y dentro de poquito va a salir un chico que hace RKT Cumbia 420, como hace L-Gante. Lo estoy produciendo. Esta semana sale una chica también, por Sony, se llama Amorina, tiene 23 años y canta espectacular.

Usted pasó parte de su infancia y juventud en Lomas de Zamora, en Villa Fiorito, y sabemos que está en contacto con los vecinos de allá, incluso con militantes del peronismo ¿Cómo ve la situación social, política en la actualidad?

Los veo bien, allá en Lomas están trabajando bastante, trabajan mucho.