Desde Misiones instan a Nación a dejar peleas internas y gobernar

jueves 07 de julio de 2022 | 0:30hs.

Los diputados nacionales misioneros coincidieron en una mirada crítica a la administración nacional por la falta de los acuerdos necesarios en el seno de la coalición gobernante para solucionar los problemas económicos y sociales que hoy padece la población argentina.



El Territorio dialogó con tres diputados que representan a Misiones en el Congreso de la Nación. Los tres vienen de espacios partidarios diferentes, pero comparten una misma mirada de preocupación por el impacto que tiene la crisis política del gobierno nacional en la economía. Se trata de los diputados Diego Sartori del bloque del Frente de la Concordia Misionero, Martín Arjol del radicalismo y Héctor Bárbaro del Frente de Todos.



“Esperemos que la coalición que gobierna se ponga de acuerdo y eso traiga tranquilidad a un todo un país, que con una inflación de más del 60%, tiene muchas demandas por resolver”, señaló Sartori.



Seguidamente, dijo que “nosotros como referentes de la Renovación de la Concordia con responsabilidades de gobierno tenemos que darles respuestas todos los días a las personas y desde ese lugar necesitamos un gobierno nacional que esté en sintonía con las necesidades de la gente”.



Superar desencuentros

Sartori destacó que “el presidente y la vicepresidenta hicieron una promesa a la población que los apoyó y los respaldó con el voto. Por eso hoy tienen la obligación de superar cualquier tipo de desencuentros y deben ponerse rápidamente a hablar, a dialogar, diciendo esto sí, esto no, vamos para acá o para allá. Ellos tienen la máxima responsabilidad en este momento tan difícil”.



Por su parte, el diputado radical Arjol explicó que “es evidente que estamos en medio de una crisis donde el presidente de la Nación y la vicepresidenta anteponen sus cuestiones de desencuentros personales a las obligaciones que tienen en la conducción del país y las consecuencias las pagamos todos que terminamos siendo víctimas de esa pelea, con un dólar que se dispara, los precios de los alimentos en suba, los salarios que no alcanzan y una pobreza que necesita respuestas urgentes”.



En ese sentido, Arjol calificó de “irresponsables a las autoridades del gobierno nacional que están muy metidas en su interna política y no se ocupan de gobernar y de resolver las legítimas demandas de un país que ya está muy golpeado”.



Con respecto a la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, Arjol dijo que “acá lo importante no son los nombres, lo importante es que se defina un plan económico y que haya acuerdos en los que gobiernan para sacarnos de este lío. Porque por más que designen al mejor economista del mundo, si primero no se ponen de acuerdo en el rumbo económico vamos a seguir perdidos como hasta ahora. Y lo más triste es que mientras ellos se pelean la gente la está pasando muy mal”.



Cuidar a la gente

Por su parte, el diputado del Frente de Todos, Héctor Bárbaro que forma parte del espacio político que gobierna la Nación, tampoco ahorró críticas por la situación actual:“Acá Alberto y Cristina hace tiempo que se deben un encuentro que sirva para lavar los trapos sucios adentro de la casa y dejar de andar ventilando drama y descuidando a la gente que los eligió para que le solucionen los problemas y no para que le traigan más conflicto del que ya tiene cada argentino con su propia economía doméstica”.



Seguidamente, Bárbaro afirmó que “hoy la plata no alcanza para nada y la gente la está pasando fulero por eso es necesario que logremos los acuerdos que nos permitan gestionar todo lo que falta.”



Y destacó en que confía “en que a partir del encuentro personal entre Alberto y Cristina se vayan dando las soluciones y espero que no sigan perdiendo el tiempo con internas que atrasan”.