Jardín América: preocupa la situación comercial y el cierre de locales

domingo 03 de julio de 2022 | 13:00hs.

El sector comercial en los últimos tiempos se mostró afectado por varios factores como ser el faltante de combustible, la creciente inflación y las pocas ventas.

A esto se sumó en los últimos días la variación del dólar que atenta contra ciertos sectores, principalmente los que venden productos con algún componente importado, entre otras múltiples cuestiones que condicionan a los emprendedores locales.

Este complicado panorama se refleja en distintos municipios de la provincia, como en el caso de la ciudad de Jardín América, donde muchos de los lugares de venta debieron cerrar sus puertas en el último tiempo, arrastrados por esta oleada de dificultades.

En referencia a ello, Darío Murner, tesorero de la Cámara de Comercio e Industria de la localidad de Jardín América, en diálogo con El Territorio contó: “El semestre que recién terminó fue más que duro y complicado para todos los comercios”.

“El efecto de la inflación le hace un daño enorme no solo al bolsillo del consumidor, sino también al comerciante en general y a esto se suma el faltante de mercaderías y de gasoil que se siente”, explicó en referencia al escenario actual en la comuna.

Reposición y faltante

Con respecto a la reposición de algunos productos para vender, Murner determinó que se puede notar el desabastecimiento y ejemplificó al mencionar que “esto engloba mercadería de todo tipo”.

“Podemos ir a un comercio faltan algunos productos, no solo en algo específico como ser repuestos para el automotor o gomas, se ve en los supermercados, hay góndolas vacías o no se encuentra la marca que uno necesita y cuando la cosa se vuelve mas específica y sobre todo en productos importados, es más difícil conseguir”, aseveró.

Por ello, expresó que el panorama es realmente complicado.

“Insisto en que el tema de la inflación es lo que mas daño hace a ambas partes, porque por un lado el consumidor no puede comprar, porque no alcanza, el comercio deja de vender o vende algún producto que después no tiene reposición o no logra volver a conseguirlo y si lo consigue la plata que tiene en la mano se desvalorizó y es una cadena interminable”, explicó el tesorero de la Cámara de Comercio.

Apertura de nuevos locales

Al referirse a la apertura de nuevos locales, Murner resaltó que “hoy es algo complicado”.

“Si bien no hay una estadística cierta o real, nos podemos dar cuenta a simple vista que si se hace un recorrido por zonas donde son muy comerciales, el caso de la avenida Libertad, principal vía para los jardinenses, hay varios locales libres o disponibles de alquiler cuando hace un par de años estaban todos ocupados”, rememoró el integrante de la Cámara.

Al mismo tiempo que aseguró que “antes era casi imposible poder encontrar un local desocupado para utilizar”.

“Por ello el saldo de locales cerrados son mayores a la apertura de nuevos lugares de venta”, sostuvo.