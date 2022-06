Jornada de supervivencia y rescate en el agua para fuerzas de seguridad

miércoles 29 de junio de 2022 | 16:01hs.

La Policía Federal lleva adelante un curso intensivo de tácticas de seguridad dirigido a integrantes de las fuerzas vivas. Tiene una duración de cinco días dónde los participantes adquieren técnicas y tácticas para resguardar sus vidas y la de los demás, evitando hechos de violencia o atentados. Cada jornada demanda 12 horas corridas, siendo evaluados al finalizar y luego tendrán un ejercicio final donde pondrán en práctica todo lo aprendido. Este miércoles las prácticas estuvieron relacionadas a supervivencia y rescate en el agua.

Son 55 efectivos de la fuerza, entre ellos Policía Federal, Ejército Argentino, Policía de Misiones y efectivos de la Policía Federal de Brasil. La jornada de supervivencia y rescate en el agua estuvo a cargo del instructor, sargento primero Daniel Senicen, quien explicó paso a paso cómo sobrevivir en el agua, cómo utilizar prendas de vestir para hacer un chaleco salvavidas y cómo lograr en unidad sobrevivir en lugares inhóspitos.

"El módulo es supervivencia, no es una clase de natación o pileta, sino que los cursantes obtienen las herramientas necesarias para poder resolver distintos tipos de situaciones en un contexto crítico, como el naufragio de una embarcación o el acuatizaje de una aeronave. Se trabajan técnicas de rescate, como ser over, columna, y círculo de la vida. Este tipo de técnicas de supervivencia permiten que una persona que no sepa nadar sobreviva ante un evento crítico", explicó Senicen.

Durante toda la jornada el instructor recalcó a los cursantes que en situaciones críticas el objetivo es "permanecer unidos ya que un equipo de rescate siempre busca grupos de personas". Mencionó que "al estar en un lugar inhóspito como un río o el mar la idea es trabajar en conjunto, coordinados y permanecer lo más cerca posible por varios factores, primero por el calor humano ya el equipo se enfrenta a la hipotermia, por el oleaje o el viento que lleva a que una persona se pierda. El equipo de rescate siempre busca grupos, aquellos que se pierden no tienen posibilidad de sobrevivir".

Por último los cursantes realizaron la práctica del círculo de la vida que consiste en permanecer tomados de los brazos formando un círculo y ante la llegada de un rescate aéreo romper el espejo de agua y llamar la atención de los rescatistas.

El jueves trabajarán técnicas de manejo a aplicar en persecuciones, donde pasarán por una prueba de manejo en el espacio del predio del Punto Iguazú y el viernes llevarán adelante un simulacro para poner en práctica todos los conocimientos. Todos aquellos que aprueben el curso recibirán los certificados.