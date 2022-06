Aseguran que las medidas no frenarán el crecimiento

miércoles 29 de junio de 2022 | 6:02hs.

La batería de anuncios para evitar la salida de dólares por la vía de las importaciones apunta a generar un puente de tiempo para los próximos tres meses. La idea central es que las empresas utilicen el stock de insumos disponible y consigan financiamiento hasta pasar el período de mayor exigencia para las reservas por las abultadas compras de energía.

En el gobierno confían en el monitoreo de “sintonía fina” y aseguran que las nuevas medidas no detendrán el crecimiento económico. La proyección para este año se sostendrá en torno al 4%.

El desafío central pasa a esta hora por evitar que el torniquete importador se transforme en un freno para el proceso de recuperación. En ese sentido, en el gabinete económico sostienen que no habrá impacto considerable en la actividad.

En concreto, el ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán continúa proyectando un crecimiento del 4% para este año, que se sostendrá con exportaciones superiores a los U$S 90.000 millones.

En cualquier caso, las primeras 48 horas de vigencia del nuevo paquete entregaron resultados positivos en el plano de acumulación de reservas. Al margen de los daños colaterales, la posible remarcación preventiva y presión a los dólares paralelos, el Banco Central adquirió U$S 400 millones, U$S 250 el lunes y otros U$S 150 ayer y, en definitiva, ese es el objetivo que se persigue.





