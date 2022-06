Insólita medida por negarse a decir si estaba embarazado

lunes 20 de junio de 2022 | 6:00hs.

Un centro de salud de la ciudad escocesa de Stirling le prohibió donar sangre a un hombre que se negó a responder a la pregunta de si estaba embarazado.

De acuerdo con el diario Daily Mail, el personal de la clínica Albert Halls le pidió a Leslie Sinclair, un jubilado de 66 años, que confirmara en un cuestionario para donantes

de sangre si estaba esperando un hijo o si había estado embarazado en los últimos seis meses. Sinclair indicó que la pregunta no aplicaba para él, ya que era hombre y, por lo tanto, no era necesario contestarla. Tras su negativa, el centro de donación le notificó que no aceptarían su sangre.