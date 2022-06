Cannabis: pudo ingresar al registro para tener su cultivo

domingo 19 de junio de 2022 | 2:30hs.

La producción de cannabis medicinal es un tema de intenso debate, aunque a través del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) los productores pueden tramitar la habilitación y así llevar adelante su producción.



Éste caso se da en la localidad de Capioví, donde Antonella Müller tiene producción de cannabis. Debido a un pinzamiento en la columna y una desviación en la misma zona, que le produce muchos dolores, empezó con su cultivo en el 2020. En base a sus plantaciones elabora el aceite medicinal para uso personal, aunque comparte con familiares y amigos cercanos.



Sobre su inscripción en el Reprocann, explicó: “Hay diferentes categorías donde podemos inscribirnos, puede ser como cultivador para uno mismo, también como cultivador solidario que se realiza la producción para otra persona que es paciente o tiene la dolencia y también como fines recreativos".



Para las personas que quieren cultivar, primeramente deben inscribirse en el Reprocann y bajarse la aplicación en el celular. Luego es necesario pedir turno con un médico que forme parte de la asociación de médicos cannábicos y en la consulta se debe explicar el motivo por el cuál se quiere iniciar con el cultivo y presentar estudios médicos de la patología o enfermedad que se padezca.



El médico hará de nexo entre el cultivador/paciente y el Ministerio de Salud de la Nación, explicó. Luego de uno a cuatro meses, y si cumplen todos los requisitos, le envían el carnet que habilita a cultivar cannabis.



En ese sentido, la mujer productora precisó que tanto el comprador y, principalmente el consumidor, tiene el derecho de preguntar sobre el producto.



Y a su vez, dijo: “El vendedor está obligado de responder sus inquietudes, como por ejemplo, con qué aceite se trabaja, ya que el aceite de oliva tiene un vencimiento más próximo y se oxida fácilmente, siendo la mejor opción el aceite de coco, ya que es más estable”.



Recomendó al consumidor informarse antes de comprar porque hay aceites de dudosa procedencia, por lo que no es recomendable ni saludable usarlos.



“Lo ideal es que el consumidor consulte si el productor está inscripto en el Reprocann, ya que todos los productores que estamos inscriptos nos capacitamos e informamos todos los días”, explicó.



Muller aclaró que ella tiene autorización para plantar y producir, pero no para vender los aceites. “Los que compartimos, lo hacemos con seres queridos”, acotó y sostuvo que no entrega flores, material vegetativo y tampoco semillas a personas que no estén inscriptas, ya que el cultivo sin autorización es ilegal y está prohibido.



La mujer acotó que la licencia tiene un vencimiento y debe renovar la autorización cada año. “En cualquier momento pueden venir a mí casa las autoridades y constatar que tenga nueve plantas en floración, ya que ese es el límite. Por lo que sí tengo más cantidad estoy infringiendo la ley. Incluso, al estar autorizada, ninguna autoridad me puede sacar la producción”, cerró.

Insectos para cuidar cultivos

La Dirección de Biodiversidad y los Departamentos de Flora y Fauna del Ministerio de Ecología se encuentran trabajando en conjunto con el Ministerio del Agro y la Producción y la Biofábrica Misiones SA en la evaluación del ingreso de insectos como controladores biológicos para la producción de plantines de cannabis que van a ser utilizados con fines medicinales.



Los funcionarios de la cartera ecológica supervisan que los organismos que se pretenden ingresar a la provincia no se transformen en exóticas invasoras. El jueves último realizaron la inspección ocular de los invernaderos, aportando recomendaciones para seguir avanzando en el proceso.