Crucero no pudo con Sportivo Las Parejas y sumó una nueva derrota

sábado 18 de junio de 2022 | 23:00hs.

Crucero volvió a padecer fallas defensivas y cayó 2-0 ante Sportivo Las Parejas en la continuidad de la 14ª fecha del torneo Federal A. El encuentro disputado en Santa Inés le significó al equipo misionero su segunda derrota al hilo, sin dudas un nuevo llamado de atención para el cuerpo técnico comandado por Ricardone.



Hoy al Colectivero le costó encontrar la brújula de juego en el clásico esquema 4-4-2. De hecho Rodrigo Cerdan y Alex Garay no tuvieron los socios que en otras oportunidades se prestaban en un mediocampo novedoso, que contó con el estreno absoluto de Fabrizio Illanes (reciente incorporación). Así las conecciones con la ofensiva no estuvieron finas y hasta el propio Pinti Álvarez tuvo que bajar a buscar el esférico.



Bajo este manto de ausencias fue el Lobo santafesino quien pisó el acelerador en el complemento. El DT Gustavo Raggio movió las piezas desde el banco; una jugada maestra que terminó por decantar el triunfo.



Sobre los 19’ llegó un centro preciso desde la izquierda para que Jonathan Font establezca el 1-0. El delantero buscó la pelota entre los centrales y la acomodó en el segundo palo de Bachke, de cabeza. Un verdadero golazo por su factura.



Los problemas se hicieron aún mayúsculos cuando el defensor Lautaro Brienzo vio la roja tras cometer un penal inevitable. Mérito al enorme pase de Matías Morales entre líneas.



Pisando los 29’ el ingresado Maxi Romero estampó el 2-0 final con un gran remate a media altura.



Lo de Crucero parece ser preocupante o al menos poco habitual en esta temporada. Si bien ocupa el cuarto puesto en las posiciones de la zona norte, el equipo tendrá que cumplir con la fecha libre. Igualmente lo importante es que Ricardone necesita encontrar su once ideal.

Esta vez el equipo no encontró respuestas en el banco de suplentes. Foto: Nicolás Arce