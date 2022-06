El tractor bombero para incendios forestales tendrá un cisterna de 11 mil litros y se manejará con un joystick

viernes 17 de junio de 2022 | 16:21hs.

Los incendios que redujeron a cenizas miles de hectáreas de selva y plantaciones en distintos puntos de esta provincia a principios de año, desnudaron la necesidad de los bomberos de contar con equipamiento acorde para combatir el fuego y una autobomba con la que puedan ingresar sin problemas a las zonas afectadas.

Es por eso que el gobierno provincial decidió financiar -por medio de un subsidio- la construcción de un tractor bombero para combatir incendios forestales de gran magnitud en todo el territorio misionero, teniendo en cuenta la irregularidad de los caminos para generar un vehículo de continuo desplazamiento.

Se trata de una máquina adaptada de manera tal que permitirá a los bomberos apagar el fuego sin descender de la unidad y nació de un modelo de tractor producto de la ingeniería de la fábrica de equipos agroforestales Oscar Bertotto, radicada la localidad de Wanda.

El tractor bombero tendrá Motor Deutz 160 a 200 HP de potencia con transmisión hidrostática y tracción doble permanente. "Los rodados forestales le permitirán gran despeje, tracción y resistencia, además de una gran maniobrabilidad ya que tiene doble sentido de avance, misma velocidad y tracción", se explicó.

Tendrá un cisterna de 11.000 litros de capacidad con salidas de cola o cortinas de agua traseras de ambos lados, con apertura desde el interior de la cabina y cuatro salidas para mangueras forestales de gran alcance.

Además contará con una pala frontal con ángulo de 20 grados de inclinación para cada lado (desde cabina) y monitor o cañón superior de agua comandado desde la cabina.

En caso de que se viera imposibilitado de salir del monte tendrá un malacate de 30 toneladas de tracción para el auto auxilio de la unidad. No posee volante, no tiene cambios, tampoco embragues ni frenos, se manejará con un control situado al lado del asiento del operador y podrá avanzar en ambas direcciones de acuerdo a la necesidad.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7), el ingeniero Raúl Bertotto, explicó que "esto nace a partir de una necesidad relacionada con los incendios. En pleno combate del fuego veíamos a las autobombas tradicionales apostadas siempre al costado del camino porque, claramente, es difícil meterse con cualquiera de esos vehículos a un terreno donde no hay huellas ni tránsito, como el monte o plantaciones. Los bomberos se acercaron con esta inquietud, con la necesidad de contar con una máquina acorde para cualquier superficie y nosotros tenemos un equipo de ese tipo para la madera (forwarder), por lo que propusimos adecuarla con un gran cisterna".

"La idea tuvo muy buena repercusión, los bomberos señalaron que es la máquina que estaban buscando y nosotros entonces la adecuamos para una exigencia que ellos tienen", detalló el ingeniero y añadió en esa línea que "nos reunimos con la Facultad de Ingeniería de Oberá, con los ingenieros que trabajamos en la empresa y fuimos preparando el equipo que es el que se está presentando como prototipo pero ahora comienza a ser una realidad en la parte industrial, en razón de que ya comienza a tomar forma".

Sobre el tractor bombero subrayó que "tiene experiencia en muchos territorios de Argentina y no tenemos dudas de que no vamos a tener ninguna preocupación en ese sentido. Lo que no conocemos es lo relacionado al combate del fuego y ahí es cuando contamos con la experiencia de los bomberos que nos plantearon situaciones críticas que se presentan sobre el terreno para que podamos ir encontrando soluciones en la parte de ingeniería, por lo que sus aportes fueron fundamentales para el desarrollo de esta máquina".

De acuerdo a lo que reveló Bertotto, el tractor bombero fue adquirido por la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios a través de un subsidio del gobierno provincial y debe ser entregada en agosto para las primeras pruebas.

"El plan que han comentado desde el gobierno provincial es la adquisición de tres máquinas de este tipo para la zona norte, centro y sur de la provincia", explicó y si bien añadió que "se necesita un carretón tradicional para poder llevarlo hasta cerca y después se desplaza por sus medios al sitio del incendio, con tres máquinas de esta envergadura estaría cubierta la necesidad en relacion a los focos más graves".