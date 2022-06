Actor de EE.UU. advirtió a un local que usó su nombre

jueves 16 de junio de 2022 | 6:00hs.

Lo que comenzó como un chiste en un famoso programa de Estados Unidos tuvo un final inesperado: el lunes por la noche, Kevin Bacon fue como invitado a Late Night de Jimmy Kimmel y en plena entrevista el conductor le mencionó un dato curioso al actor que, si bien lo tomó entre risas, trajo consecuencias inesperadas.

“Quería preguntarte algo muy raro, este es un restaurante de comida rápida en Argentina y parece que se llama Kevin Bacon Fast Good”, le comentó Jimmy Kimmel con una foto del frente del local de hamburguesas ubicado en el barrio porteño de Palermo. En la fachada no solo sobresalía el nombre del actor, sino que también usaban su cara para el logo. Kevin Bacon, sorprendido, comentó: “Mirá, claramente no tuvieron una aprobación para usar esa foto. No es una buena foto, es una cara de payaso”. Kimmel bromeó al respecto y le comentó: “Así es como sabés que sos famoso”, pero el actor fue tajante y su respuesta trajo una seguidilla de consecuentes inesperadas.

“Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a arreglarlo”, dijo entre risas el protagonista de ‘Footloose’. Sin embargo, se supo que la hamburguesería de Palermo cambió su nombre y eliminó cualquier tipo de referencia al actor, así como también la cuenta del local en Instagram.