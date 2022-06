jueves 16 de junio de 2022 | 6:02hs.

El flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, habló tras su asunción de ayer y dejó en claro cuales serán los puntos fuertes de su agenda de trabajo. En ese sentido, se refirió a la necesidad de continuar desarrollando la producción, el trabajo y las pymes, que según dijo “son un pilar en este ministerio”. Y agregó: “Hay que seguir potenciando las industrias regionales”.

En diálogo con el programa Minuto Uno de C5N, el ex vicepresidente durante el gobierno de Néstor Kirchner y otrora gobernador de Buenos Aires, le agradeció al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner “por la confianza” en su persona para encarar esta etapa del Ministerio, luego de la escandalosa salida de Matías Kulfas, acusado de divulgar un off the récord contra la ex presidenta.

“Estoy muy motivado y confiado en poder cumplir con la expectativa generada y con mi experiencia puesta a disposición”, manifestó el ministro y adelantó que el objetivo de su gestión será “desarrollar al máximo las potencialidades” de Argentina.

Daniel Scioli asumió como nuevo ministro de Desarrollo Productivo