Positiva semana de adaptación en el nuevo transporte público en Puerto Rico

domingo 12 de junio de 2022 | 14:40hs.

Tras la primera semana de adaptación entre los nuevos recorridos, nuevas paradas y nuevos usuarios, el nuevo modelo de movilidad, basado en la sostenibilidad, se acentúa y gana cada vez más adeptos.

“La gran demanda con la que nos encontramos fue que muchos chicos que van a las escuelas empezaron a tomar cada vez más el servicio”, explicó Lucia Marcos, community manager, de la empresa de transporte urbano Kenia, ganadora de la licitación para ofrecer el servicio en Puerto Rico. El servicio llega a todos los barrios, hubo que hacer modificaciones en las líneas para que puedan llegar en tiempo y horario, principalmente los chicos que van a las escuelas.

“Para nosotros es una prioridad que los estudiantes tengan un fácil acceso y que puedan llegar a la escuela todos los días, con lluvia, barro, con frío. Que siempre tengan ese servicio, es prioridad. Por ahí hubo confusión y demoras los primeros días, porque estábamos trabajando para que ellos puedan llegar a la escuela, que fue la prioridad siempre de la empresa", explicó Marcos y añadió que se sorprendieron porque más de la mitad de los chicos no habían hecho nunca el boleto estudiantil gratuito y los servicios escolares están desbordados de la cantidad d chicos que ahora están utilizando el colectivo.

“Nosotros nos enfocamos en trabajar en las escuelas, ofrecimos el servicio en la mayoría de las escuelas. Ya tenemos pactadas para poder acercarnos y que ellos vayan a la escuela con la documentación, así le hacemos el carnet para que no tengan que venir a la oficina”.

“Hay que destacar la felicidad de los usuarios, como los vecinos del barrio Cerro Azul, Barrio Fátima, que tienen el servicio por primera vez, ver la felicidad de los nenes que pueden ir a la escuela con su carnet, es lindo para destacar. Se trabajó muchísimo para que los horarios coincidan y esos chicos que no podían venir en colectivo ahora puedan, al igual que las personas que tenían que pagar un remis, caminar o movilizarse en vehículo particular, ahora tienen estos colectivos en estos barrios que se agregaron a partir del ingreso de nuestro servicio urbano en Puerto Rico”.

Con respecto a la frecuencia de los colectivos, en barrios como San Alberto, que es uno de los lugares más alejados y con mucha población, los usuarios van a tener ahora servicio los sábados, domingos, feriados. La frecuencia baja un poco, pero van a seguir teniendo una gran franja horaria.

“También los choferes son el 100% de Puerto Rico, conocen los caminos, los barrios, la gente”, añadió Marcos.



La empresa

La empresa Kenia ofrece el servicio urbano de pasajeros en Wanda, San Vicente, Puerto Piray, 9 de Julio, Liniers, Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen, San Pedro y Puerto Rico.

En Puerto Rico, el sistema cuenta con seis líneas, tres troncales y tres interbarriales, modernas unidades con características amigables con el medioambiente, con motores Euro 5, que producen una reducción en la emisión de gases, asientos ergonómicos, sistema de freno ABS, aire frío calor, sistema de audio, cargadores de celular, además de ser unidades 0km.

En representación del grupo Horianski de la empresa Kenia, Julio Horianski, agradeció al intendente Carlos Koth, como así también a la comisión evaluadora, y “a toda la gente de nuestra empresa que durante varios meses han tenido un trabajo arduo, que hoy está dando sus frutos”. Y añadió, “nosotros estamos orgullosos y agradecidos con el municipio que nos da la oportunidad de trabajar”.

El empresario agregó, “nosotros venimos a dar una solución de transporte y vamos a trabajar en conjunto con la comunidad, con el municipio y que sea realmente cubrir una necesidad”.

“Los plazos normalmente serían otros, se hizo todo lo posible para tener las unidades dentro del pliego, unidades cero kilómetros, que es lo que más demoró el inicio, en el país están faltando a veces algunos componentes o algunas cosas que demoran la entrega de las unidades, pero afortunadamente todo fue muy rápido”.

Para finalizar, Horianski agradeció a la comunidad, “nosotros estamos al servicio de todos, principalmente de Puerto Rico, y no me queda más que agradecer infinitamente a la comunidad, al intendente por la confianza y al Comité evaluador, esto es un gran desafío, es algo nuevo, en desarrollo y para nosotros también es estar a la altura de las expectativas que tiene la ciudad”.