Territorio fun

sábado 11 de junio de 2022 | 1:30hs.

El universo del arte en las redes

El arte forma parte de la vida de los seres humanos desde tiempos remotos. Como medio para comunicar a través de lo visual siempre ocupó todas las esferas de la vida de la sociedad, actualmente se puede acceder a muestras de arte a un click de distancia a través de las redes sociales.



En el caso de tik tok son miles los usuarios que muestran sus obras artísticas a través de esta plataforma.



El tiktoker Franek Bielak es un joven artista que se dedica a mostrar cómo pinta y dibuja a través de tik tok. Franek tiene 12 millones de seguidores y, entre sus videos se puede ver sus creaciones surrealistas, donde a través de diversas técnicas de pintura con lápices, acrílico y fibrones logra el aspecto 3D que tanto fascina a los espectadores que rondan los 143 mil en cada video.

Anuncian fecha de estreno de la remake The Last of Us Para PS5 y PC

Lo que hace varios meses atrás eran solo rumores hoy es realidad. La remake de ‘The Last Of Us’ llegará más pronto de lo que se pensaba a la consola de nueva generación y posteriormente a PC.



El título debutará como ‘The Last of Us: Part I’ e incluirá la historia original más el DLC Left Behind.



Gracias a una filtración por parte de la misma Sony, se sabe que la remake ofrecerá controles mejorados, una mayor gama de opciones de accesibilidad y gameplay modernizado.



Para PlayStation 5 estará disponible el próximo 2 de septiembre.



No obstante, los usuarios de PC deberán esperar un poco más, dado que para esta plataforma aún está en desarrollo, y no tiene fecha de estreno.