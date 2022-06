Advierten que la falta de gasoil podría afectar la distribución de gas en Misiones

martes 07 de junio de 2022 | 15:06hs.

La falta de gasoil se acentúa en Misiones y en toda la región, con ello se acrecientan los problemas con las empresas de transporte de cargas, mercaderías e insumos. El gas envasado, el cual es utilizado en la tierra colorada no queda fuera de este problema y si bien por el momento desde el sector dieron a conocer que por el momento no hay inconvenientes en la distribución, de continuar el problema la situación se volverá complicada.

En ese sentido, Omar Cabral presidente de la Cooperativa de Gas, Servicios Públicos y Vivienda Misiones Limitada con sede en Puerto Rico, explicó que surgieron algunos inconvenientes con la llegada del gas a granel a la provincia, pero que lo pudieron solucionar de la mejor manera.

“Nosotros por nuestra actividad requerimos del combustible para las operaciones en la semana que normalmente son dos, una es la de traer el gas a granel hasta nuestra planta de fraccionamiento, generalmente lo traemos de La Plata o de Bahía Blanca y el otro es que una vez que el gas está fraccionado y envasado en garrafa o cilindro, nos queda la parte de la distribución dentro de la provincia, así que para las dos actividades requerimos combustible para nuestra flota de transporte”, explicó Cabral.

Asimismo hizo referencia que si bien el problema del faltante del gasoil es un problema, desde la Coopativa lograron subsanar la dificultad y seguir adelante con la actividad. “Hasta el momento estamos bien, si bien existen o han existido algunas dificultades las hemos podido ir superando, nunca se vio afectada nuestra operatividad obviamente eso no quiere decir que si la situación se hace más compleja y no se soluciona de aquí a un tiempo podemos tener algo de problema mayor pero al día de hoy afortunadamente hemos podido ir superando los problemas”, agregó.

En cuanto a la operatividad con la cual se manejan detalló que generalmente usan entre 1.000 y 1.200 litros de combustible para hacer el viaje ida y vuelta desde Misiones hasta el punto de carga (La Plata o Bahía Blanca) y que la dificultad mayor se dio en algunas situaciones en los cuales los puntos que generalmente cargan el combustible para la vuelta a la tierra colorada no poseían gasoil.

“Nuestros camiones salen con el tanque lleno de la planta y tienen puntos habituales de digamos de abastecimiento sobre todo para la vuelta, lo que ha ocurrido en el último tiempo es que no siempre han encontrado combustible en esos puntos habituales, entonces lo que se hace es ir cargando en los lugares donde hay combustible disponible, de esa forma se ha ido subsanando el problema que existe actualmente”, manifestó.

Por último dentro de la provincia de Misiones, confirmó que los móviles parten con el tanque llenó desde la planta en función al recorrido que poseen, por lo que normalmente no se presentan ninguna dificultad para la distribución local.

“Afortunadamente para nosotros hasta el momento hemos podido ir solucionando las dificultades que había y esperemos que la situación se pueda normalizar para trabajar con total tranquilidad. No son las condiciones normales e ideales, es cierto, pero hay que tomar previsiones y hay que variar un poco la rutina de trabajo, nosotros de esa manera hemos podido solucionar los problemas”, indicó, pero a su vez reflexionó “somos totalmente conscientes que es una situación que afecta a muchísima gente y que si no se soluciona en forma definitiva también podría llegar a afectarnos a nosotros, no escapamos de esa posibilidad”.