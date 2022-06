Oficial Gordillo: "Soy el Justin Bieber tucumano"

jueves 02 de junio de 2022 | 3:00hs.

Los sanguchitos de queso y mortadela al costado de la ruta, los retos de mamá y los lujos de antaño son algunos de los ejes del humorista Miguel Martín (43), más conocido por su personaje de El Oficial Gordillo.

El tucumano llega a Posadas este fin de semana con su nuevo espectáculo ¡Más vivo que nunca!

En ese marco, dialogó con Radioactiva y llenó el aire de anécdotas costumbristas de clase media ochentosa.

‘‘La clase media no tenía antes todos los lujos que tenemos ahora, incluso la clase más baja hoy se puede dar todos los lujos. Vos le podés comprar a tu hijo el mismo juguete que aparece en la tele, lo conseguís en la feria. Antes si no tenías el muñequito de Rambo lo tenías que dibujar y jugar con el papel’’, arrancó diciendo Martín.

Sobre el origen real de estas humoradas, reflejó que están inspiradas en su propio transitar en la vida, en su infancia en los años 80, escenas de la vida cotidiana con su familia en ese entonces y marcando las diferencias con la actualidad.

Además del Oficial Gordillo, contó que en escena aparecerán su propia madre en vivo -a pesar de que niega recordar algunas de las historias que Miguel ensalza- y un personaje de adolescente de la generación X, que se compara con los adolescentes de ahora, la generación de Cristal.

‘‘Un caso por ejemplo es el de los profesores de educación física. Los de ahora están tallados enteros, tienen los abdominales que parece una plancha de ravioles. Yo tenía mi profesor que tenía la plancha de ravioles por dentro, una panza que parecía una media sombra después de la lluvia’’, recordó y anticipó sobre su show. ‘‘A mí me gusta mucho esto de hacerlo en primera persona, esto de cómo me sentía cuando era chico y ahora, porque uno se va aggiornando’’, manifestó.

De esta manera, su llegada al Litoral se enmarca dentro de su gira nacional, en la cual presentará un espectáculo lleno de humor típico de su personaje más conocido. Tal como anunciaron desde la promoción del show, después de haber pasado la cuarentena con su familia por el coronavirus, el Oficial tiene mucho para contar. Va a haber chistes sobre la pandemia, sobre cómo hacía machetes en el secundario, más historias de Famaillá, su pueblo natal y algunas sorpresas.

Tras el furor por la venta de entradas, el humorista debió sumar una función en la capital misionera y según adelantó en Radioactiva, planea regresar exlusivamente a la provincia en agosto u octubre, posiblemente.

Recordando las vacaciones familiares de cada año a San Juan en un 404, con postales de parar a comer unos sanguchitos al costado de la ruta que su papá remarcaba como un lujo, la época donde la televisión, la ropa en cantidad, el teléfono eran reales lujos, escasos, Martín remarcó que su generación es una que vivió muchos cambios rotundos.

‘‘Acá en Tucumán con el calor que hace, el aire acondicionado era un lujo. En los 80 mi papá no tenía aire acondicionado, y nosotros teníamos el turbo y yo le decía ‘¿por qué hace tanto ruido?’ y él me contestaba ‘el ruido me duerme’. Entonces trato de hacer esas comparaciones. Los que hemos sido niños en los 70’ y 80’ pasamos de la televisión en blanco y negro a la tecnología de realidad virtual de hoy, es un montón. Bueno imaginate para nuestros padres’’, postuló.

Con dos funciones agotadas a las 21 y 23 en el Auditorio Montoya, seguramente muchos chistes pedirán volver a la Tierra Colorada.

Al ser consultado por sus preocupaciones, detalló que como padre, están centrada en sus hijos.

‘‘Me preocupa más el futuro de los jóvenes, cuando éramos chicos nuestros padres se preocupaban por lo mismo, pero ahora pasa por otro lado, el tema de las guerras, la ecología... aunque creo que las nuevas generaciones tienen eso de más de preservar el agua, el planeta. Que tus hijos te digan: ‘no tires el papel’, ‘está re mal lo que estás haciendo’, esa consciencia que los chicos tienen que nosotros no la teníamos, le enseñan a los padres y abuelos, está buenísima’’, plasmó.

Celebrando el éxito de su presentación en tierra misionera, admitió que no esperaba tan recibimiento, en especial porque la primera vez que llegó, sin prensa ni productores locales, le costó más llenar la sala.

En esa línea es que entendió que su federalización también se justifica por la viralización de videos en las redes sociales.

‘‘Al no tener una televisión nacional que ponga humor, yo no aparezco en la tv nacional donde te hacés mas masivo y te conocen, antes era así pero creo que las redes han venido a cambiar eso. Han cambiado para que yo, un artista del interior del país, que no es tan destacado, pueda destacarse a través de las redes sociales’’, reflexionó. ‘‘Yo soy una especie de Justin Bieber tucumano’’, lanzó ante las risas de los oyentes.

‘‘Gracias a Youtube conocí un montón, así que agradecido’’, cerró en la previa de su espectáculo.



Para agendar

Éxito en Posadas

El sábado a las 21 y a las 23, Miguel Martín, conocido como El oficial Gordillo se presenta el en el auditórium del instituto Montoya, en el marco de una gira por el Litoral con el show “¡Más vivo que nunca!”.Con dos funciones agotadas, prometió volver pronto.