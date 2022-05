Censo 2022: Avanza el operativo con buen porcentaje de participación en varios municipios

miércoles 18 de mayo de 2022 | 16:42hs.

El Censo se acerca al horario del cierre y los operativos en cada uno de los municipios de Misiones avanzan a paso firme. Lo mismo en la Capital provincial. Con porcentajes disímiles entre localidades, el censo digital facilitó el trabajo de los censitas.

En Candelaria, los datos a esta hora indican que se censó a poco más del 60% de las viviendas de la localidad. En Posadas el porcentaje de censados promediaba el mismo número en las primeras hora de la tarde, con una gran parte de esas viviendas teniendo listo el censo por haberse adelantado al proceso con la versión digital.

En la ciudad de Jardín América, se pudo censar a un 60% de las viviendas para el inicio de la tarde, así lo reflejó Julia Echenique, directora de la Escuela 284 y supervisora general de la jornada en el establecimiento educativo. La docente al referirse a la diferencia entre los que hicieron de manera virtual y los que no, dijo: "Tuvimos poco acatamiento en la web, del 60% que ya fue censado en la ciudad, solo el 20% han hecho desde la web, por lo que se tuvo que utilizar la correspondiente planilla censales como corresponde".

En tanto a situaciones particulares que se registraron durante la mañana y siesta, Echenique contó: "Gracias a Dios no tuvimos incidentes graves, lo único que pasó fue que a una censista le quiso morder un perro pero se defendió con la mochila que llevaba consigo, por otro lado quiénes vinieron a la escuela fueron tres personas, primero para contar que el censista pasó por la casa de su abuela pero como ella tiene problemas de audición no escuchó cuando aplaudieron, el segundo caso un hombre que no estaba en su domicilio, le avisó su vecino que pasó el censista, por lo que decidió venir y por último un caso de una persona que vive en zona rural y pidió ser censada", cerró.

En Santo Pipó el censo se realizó con total normalidad, con alto porcentaje en cuanto la realización online en el casco urbano del municipio. Al respecto, Sonia Esther Fleita, directora de la Escuela 214 de Pipó y supervisora de la fracción 2, en diálogo con El Territorio dijo: "tuvimos 64 censistas a cargo, 10 jefes de radio con in 80% de la población censada con la planilla hasta las 17.30 horas".

Además, la docente comentó que en las zonas rurales el censo fue presencial 100% y en el casco urbano del municipio el 60% lo había hecho ya de forma digital y el motivo es que hay personas que no tienen conectividad, sino podría ser mayor el porcentaje virtual".