Censo 2022: la experiencia de los censistas marcada por la calidez en los hogares

miércoles 18 de mayo de 2022 | 15:23hs.

Con campera, guantes, bufanda y hasta gorras, así lucen los censistas misioneros desde que comenzaron a visitar los hogares en una jornada fría pero marcada por la calidez de los entrevistados.

Como en todo el país, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas se lleva a cabo desde las 8 de la mañana con muchos jóvenes como protagonistas, entre ellos docentes, estudiantes y hasta trabajadores en relación de dependencia que decidieron postularse con el objetivo de sumar experiencia aunque en muchos casos por lo económico.

Si bien gran parte de la población completó de antemano el censo digital, hecho que redujo el tiempo de permanencia de los censistas en los hogares, la mayoría destacó la calidez de los habitantes de las viviendas en las que debieron entrevistar. Café, charlas y golosinas entre los obsequios que recibieron.

Melina Micolis, admitió que "es la primera vez que acompaño como censista y la experiencia es buena más allá de que a algunas personas un par de preguntas les parecieron raras o les costó contestar, pero dentro de todo se realizó todo bien".

"La gente fue muy cálida, una señora nos regaló turrones, fue muy gentil. Otras personas nos contaron experiencias anteriores sobre cómo llegaron sus ancestros a Misiones. Es una hermosa experiencia", sintetizó.

Por su parte, Egon Ríos, explicó que "la parte más fácil fue cuando la persona en el domicilio completó el censo digital, en razón de que solo confirmás la cantidad de personas y podés retirarte", aunque de quienes no lo hicieron resaltó que "son mayormente adultos, personas, conversadoras, inclusive me tocó censar a un señor que estaba cocinando y bromeaba cuando no entendía una pregunta".

"El censo digital facilitó mucho la tarea de los censistas, la agilizó sobre todo, aunque muchas personas adultas no tuvieron la posibilidad de completarlo", insistió Ríos y cerró analizando que "pese al frío fue una experiencia que me nutre más en el sentido de tener conocimiento de lo que sucede a mi alrededor".