Censo 2022: comerciantes de distintos rubros adelantaron que atenderán al público

martes 17 de mayo de 2022 | 13:14hs.

Ante los reiterados comunicados que indican que el día del censo no pueden abrir sus puertas los comercios de distintos rubros como rotiserías, panaderías, carnicerías y otros de expendio de bebidas y comestibles, algunos comerciantes sienten mucha incertidumbre en relación a si abren o no durante este 18 de mayo. Reconocen que necesitan atender al público pero tienen miedo de ser multados.

El Territorio realizó un relevamiento en varia localidades. En San Javier, Nicolás Natividade, propietario de un importante supermercado y distribuidor, indicó que trabajarán "normalmente ya que la situación no está fácil y no se puede parar un día de semana, con que esté alguien en la casa para atender al censista se está cumpliendo. Los quiosquitos en los barrios viven del trabajo diario y no se pueden permitir cerrar".

En tanto que el propietario de otro supermercado de la localidad del Alto Uruguay, Ulises Gimenez, dijo "en nuestro caso no vamos a abrir, escuché que otros colegas de la localidad van a abrir igual pero no se como harán con eso. En nuestro caso y a pesar de la poca información existente al respecto, no abriremos".

En tanto que desde una empresa distribuidora de bebidas en la provincia indicaron que en su caso "y luego de asesorarnos legalmente vamos a trabajar tanto en la distribución como en la preventa".

La gran mayoría de los consultados indicaron que no poseen mucha información al respecto. Hugo Daniel Mijangos, comerciante de Santa Ana, opinó "hay que destacar que los comerciantes no tenemos casi nada de información al respecto más que por algunos medios nacionales, pero de manera oficial o de alguna autoridad no hay nada así que consultando con otros colegas comerciantes del centro y por las dudas, decidimos no abrir".

En tanto que en Candelaria uno de los comercios más importantes mantendrá sus puertas cerradas por el feriado nacional por censo.

Consultada la Policía de Misiones sobre si hay alguna orden de control a los ​comercios, indicaron que "los controles estarán a cargo de las fuerzas federales, no provinciales".

La Ley 24254 que establece el feriado nacional de mañana por el censo nacional es clara en relación a la apertura de comercios y la realización de espectáculos públicos. Lo prohibe en el horario de 8 a 18.