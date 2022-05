Las añoranzas de Carlos en su paso por la Armada Argentina

martes 17 de mayo de 2022 | 3:00hs.

Cada 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argentina, festejo conmemorativo porque ese día -pero de 1814- cae la fortaleza de Montevideo y con ella, la fuerza de España en el sur de América, en lo que se llamó el Combate Naval de Montevideo. En torno a esta fuerza hay cientos de historias que se pueden contar, entre ellas la de Carlos López (55), quién formó parte de ella durante cuatro años.



Carlos reside actualmente en Jardín América y se dedica a la panadería. Es un libro abierto en cuanto a experiencias que le tocó vivir cuando formó parte de la Armada Argentina.



“Estuve desde 1988 hasta 1992. Me incorporé en el Sur, en Puerto Belgrano, nos formaron como conscriptos. Presté servicio en la Antártida Argentina y también aquí en Misiones, donde éramos quince en el Liceo Naval”, empezó contando en diálogo con El Territorio.



Además, detalló que en la tierra colorada fue premiado como mejor conscripto para hacer la campaña en la Antártida.



Fue así que López regresó al Sur argentino, se especializó para ser timonel de barco, operador en descarga en helicóptero y con su trabajo le tocó vivir distintos hechos que cuenta a este diario.



“Me tocó ir a la Antártida Argentina, conozco de punta a punta todas nuestras bases, los destacamentos, como por ejemplo el canal de Beagle. Fui dos veces a Ushuaia a recargar el barco para volver a la Antártida”, relató.



Sobre su paso en las mencionadas tierras, el ahora panadero, dijo: “El clima es muy frío, es un lugar maravilloso, no hay contaminación porque está prohibido incluso hacer mugre, por eso no se tiene palabras para un sitio así”.



A su vez se refirió a la temperatura en la Antártida y la cantidad de habitantes en el lugar.



“Puedo decir que en verano hizo hasta -27° donde casi las 24 horas es de día y en invierno hasta -47°, caso contrario es prácticamente todo el momento de noche”, relató.



Y añadió: “Allá va la gente que hace expediciones, casi no hay habitantes, se queda por un año. Si los hay tal vez sean 3 mil en todo el continente como mucho en estos momentos, por eso se arman las bases de investigaciones, siendo ocupadas solamente con ese fin”.



Carlos se regocija al recordar esas épocas, hoy ya tiene otro oficio pero la Armada lo marcó y los momentos vividos son inolvidables.



“Todo lo que es navegación costera desde Buenos Aires, se pasaba por Puerto Belgrano a completar los tanques de combustible rompehielos y luego se hacía navegación costera hasta la Antártida con el objetivo de resguardar los mares argentinos. Yo no estuve en la parte táctica, me tocó la parte científica.



Por otra parte, López compartió lo que significa para él la Armada Argentina y el deseo de que los jóvenes sigan esta profesión.



“Para mí lo es todo, fue mi escuela, mi educación, me intuyó como persona, por eso a la juventud de hoy en día les quiero decir que no pierdan tiempo, que ingresen en una fuerza”, indicó.

En la actualidad lleva adelante una panadería con su familia. Foto: Esteban González

Como se mencionó anteriormente, Carlos López ahora es comerciante, tiene su propia panadería en pleno centro de la ciudad de Jardín América, un oficio que le gusta.



“Es mi pasión, me encanta este rubro, es algo que hacemos en familia porque estamos junto a mi esposa e hijos, entre la preparación de los productos como la venta a los clientes”, cerró.