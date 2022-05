Estados Unidos: mató a balazos a una decena de personas mientras transmitía por Twitch

Al menos diez personas murieron y tres resultados heridas, dos de ellas de gravedad, en un tiroteo perpetrado y transmitido en vivo por redes sociales por un adolescente de 18 años en un supermercado de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, quien se declaró como supremacista blanco y antisemita, informaron las agencias de noticias ANSA y AFP.

El FBI informó por su parte que investiga como "crimen de odio" el tiroteo y como "un caso de violencia de extremismo racista", dijo a la prensa Stephen Belongia, agente especial de la oficina del FBI en Buffalo, según la agencia AFP.

"Varias personas fueron alcanzadas por disparos. El tirador está bajo custodia. Se insta a los automovilistas y residentes a evitar el área", alertó vía Twitter la policía de esa ciudad estadounidense.

Un hora más tarde, en conferencia de prensa, esa fuerza policial indicó que investigaba el asesinato masivo como un "crimen de odio por extremismo racista".

El joven asesino entró en un supermercado en Buffalo, ciudad ubicada al norte del estado de Nueva York, con un chaleco antibalas y un rifle AR-15 y abrió fuego a mansalva, lo que desató otra tragedia de sangre y violencia en el marco de asesinatos masivos en Estados Unidos.

Los medios estadounidenses se hicieron eco de la noticia rápidamente y consignaron al momento que la matanza dejó al menos diez personas fallecidas.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.