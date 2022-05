Qué tener en cuenta antes de iniciar una obra

lunes 09 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Si todavía no se ha iniciado un nuevo proyecto y pronto se trabajará en la construcción de una casa unifamiliar, hay algunos consejos sobre lo que se debe tener en cuenta antes de comenzar el trabajo.



Vivienda segura

Si se hizo bien el trabajo, la casa que se levantó será lo suficientemente resistente para no venirse abajo ante un movimiento fuerte.



Hay una serie de aspectos que se deben tener en cuenta antes de empezar los trabajos de construcción de una nueva casa. Por ejemplo las licencias y permisos de construcción: Ya sea si tenemos que demoler o construir. Estos permisos nos permiten utilizar la vía pública mientras la obra se está ejecutando, por ejemplo, para cargar y descargar materiales.



Estudios de suelo: son sumamente importantes para las construcciones, ya que indican la resistencia y la capacidad portante de los suelos. A partir de este punto se aplica los tres pasos para una construcción segura: buenos planos, buenos especialistas y buenos materiales.



Planos del proyecto compatibilizado: como maestro de obra se tiene que compatibilizar todos los planos de todas las especialidades, para que, de esa manera, en el futuro, no se tenga problemas.



Materiales de calidad: es importante no escatimar en el gasto de materiales, de la calidad de estos va a depender la resistencia y seguridad de la vivienda que se esté construyendo. Algunos materiales que se necesitan son: el cemento, las barras corrugadas, ladrillos, entre otros. Tampoco hay que olvidarse usar el material en la cantidad recomendada por los especialistas (ni más, ni menos).



Herramientas, instrumentos y equipos: todas ellas deben estar optimizadas y en buenas condiciones. Esto permitirá que se desempeñen eficientemente y se reduzca el riesgo de accidentes en obras.



Equipo de protección personal: cuyo uso es de carácter obligatorio, además todo el equipo que se use debe ser normado.



Equipo de protección colectiva: Por ejemplo, las mallas, cercos, etc.



Ejecución de las obras provisionales: como son los servicios higiénicos, comedores, entre otros trabajos de obra provisionales que se retirarán cuando el trabajo esté terminado.