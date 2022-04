El paro bancario también afecta a la recarga en cajeros automáticos

jueves 28 de abril de 2022 | 10:41hs.

El gremio bancario realiza hoy un paro de actividades en todo el país. Los clientes bancarios no podrán realizar ninguna gestión comercial que requiera la concurrencia a las instituciones o la atención telefónica.

El representante del gremio La Bancaria en Misiones, José Luis Ruiz Moreno, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “los motivos son por temas de acuerdo salarial, las paritarias se fueron prorrogando sin acuerdo y terminamos en un conflicto donde hoy estamos en una protesta de un paro de 24 horas”.

“Los compañeros del grupo que hace recarga de cajeros también se han adherido al paro, esto viene ya desde febrero o marzo, se estuvo buscando una negociación para acordar las paritarias y no se pudieron hacer porque las empresas ofrecían algo que el gremio no aceptaba, se fue de prorrogando y ayer creíamos que algunas cámaras iban a aceptar y directamente no se presentaron al Ministerio de Trabajo y se llevó el paro adelante que va a ser hoy y si no hay acuerdo, posiblemente alguna medida para la semana que viene”, acentuó.

Sobre el pedido de los trabajadores apuntó que se solicita un porcentaje del 60 por ciento, “cosa que no es nada que está fuera de nuestra realidad porque la proyección de la inflación andará por ahí o pasará, es decir, que estamos acompañando la inflación nada más. No estamos pidiendo nada sobre de lo que está establecido en este tema pero evidentemente las cámaras pretende dar un porcentaje que no es aceptado por el gremio”

“Nosotros siempre en los acuerdos de paritaria hay una cláusula de revisión que la puede pedir la cámara o el gremio, nadie está atado a un monto fijo se puede revisar pero acá te quieren poner un porcentaje fijo y sin cláusula de revisión. Esperemos que hoy a nivel nacional intervenga el Ministerio de Trabajo y que los representantes de las cámaras lleguen a un acuerdo con el gremio y se levante esta medida de protesta”, agregó.

Sobre la situación actual sel sector, Moreno comentó que los trabajadores están mal pagados, “en las empresas bancarias no están con un clima donde se puedan vender los productos que ponen las empresas bancarias, objetivos muy altos, el país está un poco en crisis económica y más allá que los salarios son bajos”.

Cabe destacar que el 16% de los empleados bancarios ganan en promedio $138.500, otro 16% gana $201.700, el siguiente 32% sube a $236.000 y el 36% restante cobra $323.100.