Musk adelantó algunos cambios que piensa para Twitter y se burló de las teorías conspirativas

jueves 28 de abril de 2022 | 8:50hs.

Tras cerrar la compra de la red social Twitter, el mega magnate de la teconología Elon Musk usó su cuenta personal en esa red social para comenzar a contar algunos de los cambios que piensa imprimirle al funcionamiento de los servicios que brinda la red social, y también se burló de aquellos que tejen teorías conspirativas sobre la operación comercial.

Respecto a las novedades, Musk adelantó que está pensando en hacer una red social “más divertida” y además “neutral”. Además, indicó que piensa dotarla de sistemas de seguridad más avanzados para proteger, entre otras cosas, los mensajes directos de los usuarios.

Entre los mensajes que tuiteó Musk ayer aparece uno que dice “Let’s make Twitter maximum fun!” (¡Hagamos que Twitter sea lo más divertido posible!). No explica puntualmente como lo hará, pero antes de esto ya había mencionado la necesidad de hacer una red social más “neutral” desde lo político.

Let’s make Twitter maximum fun! — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Es que Musk comenzó su seguidilla de mensajes referidos al funcionamiento de la red social mostrando que en el Apple Store la red social Truth Social, la que creó Donald Trump tras ser eyectado de Twitter, tiene más descargas en los Estados Unidos que el propio Twitter. Allí afirmó, en todo de broma, que la esta red social deberían llamarse “Trumpet” (Trompeta), en un juego de palabras con el nombre del ex presidente de los Estados Unidos, más allá de la broma, para Musk Truth Social existe porque “Twitter censuró la libertad de expresión”.

Allí es donde el nuevo dueño de la empresa que maneja esta red social afirmó que “para que Twitter merezca la confianza del público, debe ser políticamente neutral, lo que efectivamente significa molestar a la extrema derecha y a la extrema izquierda por igual”.

For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral, which effectively means upsetting the far right and the far left equally — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022

Musk dedicó también tiempo a quienes elaboran teorías conspirativas respecto de la compra de la empresa que maneja la red social. Uno de ellos fue el rival de Musk, Jeff Bezos. El multimillonario y dueño de Amazon y el Washington Post, entre otras empresas, sugirió esta semana que detrás de Musk podría haber capitales chinos que buscan quedarse con la red social, con fines propagandísticos. La respuesta a esto llegó de parte del propio Musk quien se burló de estas teorías esgrimiendo otra teoría conspirativa, ridícula. “A continuación compraré Coca-Cola para volver a meter la cocaína”, afirmó Musk.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Respecto a los cambios en el funcionamiento, Musk habló de la necesidad de hacer más seguras las comunicaciones entre los usuarios, a través de mensajes directos cifrados de punta a punta, para evitar el robo o la interferencia de las comunicación a través de este servicio.

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Elon Musk llegó a un acuerdo para adquirir Twitter, el pasado lunes, por aproximadamente 44.000 millones de dólares.