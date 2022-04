Copa Sudamericana: Melgar se impuso ante Racing y lo dejó sin invicto

miércoles 27 de abril de 2022 | 21:24hs.

El invicto del Racing de Fernando Gago se quedó en la altura de Arequipa, con un duro cachetazo ante Melgar por 3-1, por la tercera fecha del grupo B de la Copa Sudamericana, que ahora lo dejó en el segundo puesto por diferencia de gol cuando avanza sólo el ganador a los octavos de final.

La "Academia", que venía de empatar el fin de semana ante Newell´s para frenar sus once victorias consecutivas que marcaron un récord en el club, no pudo hacer pie en los más de 2000 metros de altura de la ciudad peruana y sufrió también por el estado del campo de juego, que no le permitió desplegarse como habitualmente propone.

A los 21 minutos, el argentino Bordacahar tiró un centro al segundo palo donde apareció de arremetida Luis Ibérico para convertir de cabeza, sin darle chances a Chila Gómez, que fue una de las figuras de la Academia, que marcha invicta hasta el momento tanto en la Copa de la Liga Profesional como en la Sudamericana.

Pero Racing reaccionó y tuvo su oportunidad a los 34: el árbitro Dilio Rodríguez le dio un penal por una supuesta falta sobre Domínguez, Correa se hizo cargo de la ejecución pero la tiró por encima del travesaño, para el lamento de Gago.

En el complemento, otra aparición de Ibérico sepultó las esperanzas de revertir la historia para Racing, que recibió el tercero por intermedio del argentino Bernardo Cuesta. Sobre el final, descontó Javier Correa, para sacarse la mufa por el penal malogrado.

Racing quedó con 6 unidades, pero una peor diferencia de gol que Melgar. Más atrás, con 3 unidades, están Cuiabá y River Plate de Uruguay, que consiguió un triunfazo en el Mato Grosso por 2-1 este miércoles.