Cada vez son más los médicos que prefieren no trabajar con obras sociales

miércoles 27 de abril de 2022 | 11:07hs.

La comunidad médica mira con gran preocupación la situación generada en los últimos tiempos respecto de la cantidad de profesionales de la salud que abandonan las obras sociales, a causa de que consideran demasiado bajos los aranceles que perciben además de la demora en los cobros.

El presidente del Colegio de Médicos Luis Flores dialogó sobre esta situación en el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “ El sistema de obra social es casi perjudicial para los médicos porque somos una mano de obra barata, no tenemos las prorrogativas que tiene cualquier otro obrero. La ropa, la ART, los elementos de trabajo, todo esto lo tiene que pagar el médico, además de los estudios. El colegio trata de ayudar haciendo cursos pero igual y para colmo nosotros no tenemos ni voz ni voto para decidir los honorarios como otros si lo tienen”.

“Entonces la situación sigue porque hay vocación pero es una situación injusta y para colmo estamos sujetos a juicios y eso es llamativo en esta sociedad donde de todas las profesiones, a los médicos les llegan el 95 o 98% de todos los juicios de praxis, si bien, nosotros trabajamos con la vida y la muerte pero no tiene que ver en nada con respecto a la cantidad de juicios existentes”, destacó.

Flores agregó además que “en la próxima reunión de mesa directiva vamos a fijar el honorario ético que a nivel nacional ya se fijó que es de 2000 pesos, o sea que esa es la base de la consulta y prácticamente no hay casi ninguna obra social, inclusive las prepagas que lleguen a ese monto”.

“El 90% por ciento de los profesionales prefiere no trabajar con las obras sociales, no es solo honorarios, el destrato financiero es notable y también la parte judicial. Pedimos que nos aumenten los honorarios, el Colegio de Médicos no está de acuerdo con el cobro del plus pero ocurre por la gran distorsión con respecto a los honorarios”, acentuó.

El titular del Colegio de Médicos en Misiones, Luís Flores, refirió que entienden a los pacientes que se encuentran molestos por esta situación pero dijo que son las obras sociales las que deben tomar cartas en el asunto, “que prueben pagando realmente lo que vale el trabajo. El sistema de obra social es algo que se creó por ley y es muy difícil avanzar porque eso depende de leyes nacionales, hacemos constantemente reclamos pero es difícil y entonces lo que va a ocurrir es que no quieren trabajar con la obra social o no quieren ser médicos”.

“Los chicos no quieren estudiar medicina, los masculinos los jóvenes no estudian medicina. La Facultad de Medicina ahora tiene un alto porcentaje de mujeres y en la Universidad de Buenos Aires hace 13 o 14 años que matriculamos más mujeres, o sea que hay una feminización de la atención médica, cosa que no está mal, pero indica a las claras que los jóvenes no quieren estudiar medicina”, alertó.

Sobre este último punto Flores indicó que esto se debe también por ser una profesión muy sacrificada, “para tener una especialidad son más de 10 años de estudio, ya no hacen guardia los chicos, sólo en el hospital del Estado pero en particular es muy difícil encontrar y cada vez va a ser más difícil”

“No obstante el trabajo de médico en la provincia es bueno, los índices de mortalidad han bajado gracias en gran parte a todo personal de salud pero esa es la situación que se vive en este momento”, concluyó.