Agenda del fin de semana

viernes 22 de abril de 2022 | 11:40hs.

Música

Larry Zabala. El legendario músico y compositor de heavy metal Larry Zabala, ex Nepal, se presentará esta noche desde las 22 en La Bionda, Mitre 2470, junto a las bandas locales invitadas Hate in Blood y Metalúrgica. Anticipadas en That Metal Shop.



Hooly. Mañana a las 22 en Universal Club, concierto de Hooly Álvarez con su banda Antecedentes.



Sugo. Con un único show en la provincia, el cantante uruguayo Lucas Sugo se volverá a encontrar con sus fans misioneros, mañana a las 23, en Umma (Maipú 2260).





Sicardi. Mañana a las 21 en el Cidade, el músico y compositor Javier Sicardi estará presentando las canciones de su último disco de estudio ‘Clave’. Son canciones que van por el paisaje del candombe, milonga y folclore argentino. Entradas generales a $300.



Piti fernández en posadas. El cantante de Las Pastillas del Abuelo se presentará el próximo domingo 8 de mayo, a las 20, en Umma, Maipú 2260. Piti estará presentando las canciones de su segundo disco solista Caminos Bríos, nombre que también adoptó la gira que el músico viene realizando por el Litoral. Entradas disponibles en Pitter autoservio o vía web.



La Delio Valdez. La reconocida orquesta de música tropical se presenta por primera vez en Misiones con un show de pura alegría cumbiera. Será el sábado 21 de mayo en Umma, Maipú 2260. Entradas en boletería, en Pitter autoservicio (3 de Febrero 2099).



Ntvg. La banda uruguaya No te va gustar presenta Luz en Posadas, el 7 de julio a las 21 en Umma, Maipú 2260.



Muestras

Colorín. En el Taller y Galería de Arte Colorín Otaño, Roque Perez 1429 en el Cerro Pelón, se expone ‘La duda continua’, una serie de dibujos y pinturas del artista posadeño Rodrigo Benítez. La muestra se puede visitar hasta el sábado.





Yaparí. La polifacética artista posadeña Cristina Solís mostrará al público 100 imágenes que revelan aspectos de “Luna 5”, el universo simbólico que habita hace 35 años. Se puede visitar la muestra en la planta baja del Museo de Bellas Artes “Juan Yaparí”, Sarmiento 319 de Posadas.



Teatro

Selva. La bruja del monte, con libro y dirección del director marplatense Mario Carneglia y con la interpretación de María de las Victorias Garibaldi, se verá mañana a las 21 en Espacio Reciclado (Pasaje Misiones 3040). Reservas al 3764.226188



Antígona. Todos los sábados de abril a las 22, funciones de Antígona en la Sala Mandové, Beethoven 1762. Con dirección de Buki Rosa es una reversión del peruano José Watanabe, sobre la obra de Sófocles.



Teatro ité. El ciclo de teatro independiente Teatro Ité se desarrollará con dos funciones gratuitas y para toda la familia, este fin de semana en el Parque del Conocimiento. Mañana a las 17 se presentarán los títeres de Sakados del Tacho y, el domingo a las 18, sube a escena ‘No compres el chamullo’ de la Murga del Tomate de Eldorado. Ingreso con pase sanitario y por orden de llegada.





Murga. La Orquesta Comunitaria de la Murga de la Estación invita a toda la comunidad a sumarse a este proyecto artístico. Todos los lunes y miércoles, de 20 a 22.



Cheto y choto. Ezequiel Campa trae su show Cheto y Choto al Auditorio Montoya, mañana a las 21. Hay 20 % de descuento con Club El Territorio.



Infantil. La obra Vampirina, una aventura en Pijamas se verá el domingo 8 de mayo a las 17 en el Auditorio Montoya. 20 % de descuento con Club El Territorio.



Stand up. Nicolás de Tracy llega a Posadas el 7 de mayo. Estará en el Auditorio Montoya a las 21. 20 % de descuento con Club El Territorio.



Convocatoria. El Instituto Nacional del Teatro, organismo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Gestión Cultural, convoca a elencos y grupalidades con espectáculos ya estrenados, a postularse hasta el 9 de mayo, para formar parte de la base de espectáculos y actividades escénicas especiales, con la que se conformará el programa del Transbordador Escénico TAF - Teatro Argentina Federal. Más info en cultura.gob.ar







Talleres

Yoga. La sociedad Italiana abrió las clases de yoga con la Profesora Paula Cáceres de lunes a miércoles a las 19 y los jueves a las 18. Para consultar precios, se puede llamar al teléfono 3764. 204296



Escritura. El reconocido escritor Raúl Novau coordina el aula taller para la creación de cuentos ‘El valor de la palabra’. Se realiza en tres encuentros gratuitos y para toda la comunidad de tres horas cada uno en Posadas, Oberá y Puerto Iguazú. El primer taller tendrá lugar hoy desde las 18 en Flora Espacio Cultural, Santa Fe 1531 de esta capital, en tanto mañana se replicará en La Casa de la Cultura de Oberá. En Iguazú la cita será el 21 de mayo. Inscripciones desde la página de sademisiones.org.ar



Eventos

Raíz. Mañana será el Festival Desde la Raíz, un encuentro de agroecología y salud comunitaria. La entrada es libre y gratuita y contará con una serie de talleres como los de intercambio de saberes y haceres, de cultivo biodiversos, de alimentación. Además, habrá espacio de semillas, de feria, gastronómico, para niños y espacio cultural. A las 9, en la quinta ‘Mamá Chela’ (Santa Inés).