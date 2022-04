Encontraron en Caá Yarí la camioneta de la mujer asaltada en Guaraní

jueves 21 de abril de 2022 | 14:51hs.

Pasado este mediodía fue encontrada abandonada en la localidad de Caá Yarí la camioneta de Estela Semeszczuk, con la que habían escapado los hombres que la asaltaron esta mañana en su casa situada en colonia Yapeyú, localidad de Guaraní.

Ella misma se encargó de hacerlo público en las redes sociales, una vez que confirmó el dato con las autoridades policiales, cuyos peritos están en estos momentos en el lugar del hallazgo para relevar daños y en busca de indicios que conduzcan la investigación hacia los autores.

El sitio está distante a unos 35 kilómetros de la vivienda de la damnificada y se presume que los malandras manejaron hasta Leandro N. Alem, por la ruta nacional 14 y desde esa localidad avanzaron por la provincial 225, que es íntegramente asfaltada y conecta con la 103 que a su vez sale a la ruta nacional 12.

Igualmente hasta ahora son todas especulaciones en razón de que no se tienen certezas de la identidad de los delincuentes y ni de sus movimientos, más allá de lo que sucedió en la casa de la víctima esta mañana, que ella misma relató.

Cabe mencionar que de acuerdo a la declaración de Elena, el atraco fue antes de las 8 de hoy en momentos en que estaba sola en la propiedad, puesto que su pareja es camionero y está de viaje. "Un delincuente me tiró al suelo, se tiró encima mío y ahí sacó el arma y me tenía amenazada todo el tiempo", dijo y recordó que antes el atacante "me había dicho que necesitaba una herramienta para su moto que se había roto, tenía puesto un barbijo".

La víctima dijo no recordar el monto de dinero que le robaron aunque oficialmente la Unidad Regional II de Oberá detalló 1.250.000 pesos argentinos, 7 mil reales y 15 mil dólares.

"Ellos entraron en la casa, me tenían amenazada y me dijeron que había dinero. Yo tenía los dólares y los pesos en una caja fuerte, que la abrí por temor porque tenían un arma y después le dije que era todo lo que tenía. Los reales estaban en un simulacro de libro que era una caja fuerte también y ellos encontraron", dijo angustiada la víctima.

La camioneta de la mujer con la que escaparon, es una Toyota Hilux SRX modelo 2022 que supera los 6 millones de pesos a valor de mercado. La Polcía continúa con los operativos en busca de los asaltantes.