La Policía busca intensamente a los delincuentes que armados asaltaron a productora

jueves 21 de abril de 2022 | 10:43hs.

Los delincuentes tenían la certeza de por lo menos dos datos: que en la casa había una buena suma de dinero en efectivo y que la propietaria se hallaba sola. Fue así que esta mañana por lo menos dos ladrones irrumpieron en una chacra de Picada Yapeyú, municipio de Guaraní, donde se alzaron con un botín de alrededor de 5 millones de pesos diseminados en moneda nacional y extranjera.

En estos momentos, personal de la comisaría local y de diversas dependencias de la Unidad Regional II de Oberá se hallan en el lugar realizando las pesquisas y pericias de rigor.

“A eso de las 7.30 golpearon las manos, salí a atender y uno con barbijo me pidió herramientas para arreglar una moto; le dije que no tenía y ahí me agarró y me tiró abajo, sacó un revólver y me dijo que era un asalto”, resaltó Elena Szemeczuk.

En tanto, precisó que si bien en principio fue abordada por un hombre, enseguida apareció un segundo, éste encapuchado, aunque no se descarta que hayan actuado más personas.

“Sabemos que tenés plata porque tu marido boqueó que va a comprar un camión”, relató que le dijeron. Szemeczuk no se resistió y le entregó el dinero.

Cerca de las 8 le preguntaron si esperaba a alguien, a lo que la victima indicó que sí, que a esa hora llegaban sus empleados, por lo que los malvivientes apuraron la huida en la camioneta de la mujer. Además se llevaron su celular y la amenazaron para que no de aviso a la Policía porque volverían a vengarse.