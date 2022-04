Agenda cotidiana

domingo 17 de abril de 2022 | 6:00hs.

Música



Cámara. Tres conciertos de cámara este mes en el Centro Cultural Cidade (Belgrano y General Paz). El jueves 21 a las 20 De la voz al piano, con Franco Weber en voz y Gustavo Andrade en piano. Luego, el joven concertista Ciro Rolón, estará el domingo 24, a las 19 con El Piano Romántico del siglo XIX. En tanto, el jueves 28 a las 20 un concierto para piano solo, con la presentación del pianista Tomás Ignacio Iudicissa.



Sugo. Con un único show en la provincia, el cantante uruguayo Lucas Sugo se volverá a encontrar con sus fans misioneros, el próximo sábado 23 de abril a las 23, en Umma (Maipú 2260)



La Delio Valdez. La reconocida orquesta de música tropical se presenta por primera vez en Misiones con un show de pura alegría cumbiera. Será el viernes 20 de mayo Umma, Maipú 2260. Entradas en boletería, en Pitter autoservicio (3 de Febrero 2099).



Victoria Engel en Posadas. Una de las referentes de la electrónica nacional vuelve a nuestra provincia para presentarse en el local bailable de Maipú 2360, el próximo 24 de may. Será una noche a pura fiesta electrónica. Entradas en venta en Pitter autoservicio.





Muestras



Yaparí. La polifacética artista posadeña Cristina Solís mostrará al público 100 imágenes que revelan aspectos de “Luna 5”, el universo simbólico que habita hace 35 años. Se puede visitar la muestra en la planta baja del Museo de Bellas Artes Juan Yaparí, Sarmiento 319 de Posadas.





Teatro



Antígona. Todos los sábados de abril a las 22, funciones de Antígona en la Sala Mandové, Beethoven 1762. Con dirección de Buki Rosa es una reversión del peruano José Watanabe, sobre la obra de Sófocles.



Cheto y Choto. Ezequiel Campa trae su show Cheto y Choto al Auditorio Montoya, el 23 de abril a las 21. 20% de descuento con Club El Territorio.



Infantil. La obra Vampirina, una aventura en Pijamas se verá el domingo 8 de mayo a las 17 en el Auditorio Montoya. 20% de descuento con Club El Territorio.



Stand Up. Nicolás de Tracy llega a Posadas el 7 de mayo. Estará en el Auditorio Montoya a las 21. 20% de descuento con Club El Territorio.



Rada Revuelto. Luego de agotar dos Teatros Ópera y de anunciar una gran gira nacional con su mega espectáculo de comedia, Soy Rada presenta Revuelto el 27 de mayo en el Montoya.



ArteCo 2022. La cuarta edición de la feria de arte contemporánea de Corrientes se llevará a cabo del 16 al 19 de junio en el predio de la Ex Usina. La edición 2022 combina la experiencia de exposición y venta de obras de artistas del NEA con un programa especial de exhibiciones, intervenciones, conversatorios y capacitaciones para vivir el arte contemporáneo de la región. Los interesados en ser parte del evento podrán presentar sus proyectos hasta el viernes 22 de abril, a las 20. Más info en corrientesarteco.com/



Convocatoria. El Instituto Nacional del Teatro, organismo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Gestión Cultural, convoca a elencos y grupalidades de todo el país con espectáculos ya estrenados, a postularse hasta el 9 de mayo de 2022, para formar parte de la base de espectáculos y actividades escénicas especiales, sobre la cual se conformará la programación del Transbordador Escénico TAF - Teatro Argentina Federal. Toda la info en cultura.gob.ar





Talleres



Flora. El espacio cultural Flora (Santa Fe 1551) tiene una variada cartelera de talleres y actividades: danzas, teatro, circo, tango y otras. Además cuenta con una sala de ensayo de carácter pública. Para saber más @ flora.espaciocultural.



Drama. Dos nuevos espacios de aprendizaje de técnicas dramáticas a cargo de Facundo Viana. Los Talleres Los colores del deseo y Primera mano comienzan 21 y el 24 de abril, respectivamente. Libres y gratuitos, inscripciones a [email protected] o al teléfono 376-4597521.



Danza. El Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento inauguró ‘Danza para todos’, que invita a todos los amantes de la danza a ser parte. Las clases de baile y malambo son gratuitas, se realizan todos los sábados, y no hay límite de edad para participar. Más info en parquedelconocimiento.com.





Eventos



Cine. Hoy a las 21 se verá en el Cine Teatro de Oberá Fidel, niño valiente, historia de un niño Paraguayo que migra a Misiones. Además Peter Rabbit, hoy y mañana a las 17 de manera gratuita.



Parque. El Parque de las Naciones tiene preparado cientos de actividades durante todo este fin de semana, hasta el domingo. Expo comercial, intervenciones artísticas, concurso provincial de huevo de Pascua, búsqueda del huevo de Pascua y mucho más.



Raíz. El sábado 23 se llevará a cabo el Festival Desde la Raíz, un encuentro de agroecología y salud comunitaria. La entrada será libre y gratuita y contará con una serie de talleres como los de intercambio de saberes y haceres, de cultivo biodiversos, de alimentación. Además, habrá espacio de semillas, de feria, de consumo responsable, gastronómico, para niños y espacio cultural. La cita es a las 9, en la quinta ‘Mamá Chela’ (Santa Inés). Más info @festival.desdelaraiz o al teléfono 376-5037180.