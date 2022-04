San Vicente: pareja de Rodríguez negó un episodio de violencia

sábado 16 de abril de 2022 | 14:00hs.

La pareja del diputado Elvio Ceferino “Negrito” Rodríguez, quien continúa internado en el Hospital Mariaga, de Posadas, tras la caída que sufrió el pasado miércoles, publicó un video en sus redes sociales para desmentir una supuesta situación de violencia de género ejercida por parte del funcionario.

Luego de dos días del incidente que provocó graves heridas al empresario y diputado misionero, María Belén Ibáñez Alegre decidió hacer público el descargo en el que explicó lo ocurrido la madrugada del miércoles. En el audivisual aclaró que no hubo una pelea previa con Rodríguez y desmintió haber sufrido violencia por parte del hombre.

“Para la gente que me está preguntando, mandando mensajes, que si estoy golpeada y no sé qué más, estoy súper ojerosa y súper angustiada, natural por todo lo que pasó”, afirmó.

Luego agregó: “Negrito (Rodríguez) jamás ni siquiera me levantó la voz y nunca jamás me tocó un pelo".

Por causas que son materia de investigación, en la madrugada del hecho, el funcionario se precipitó al vacío a una distancia de ocho metros de su departamento céntrico en San Vicente y amortiguó la caída sobre un basurero de la vereda.

Según dijeron fuentes policiales, uniformados de la Seccional Primera de San Vicente tomaron conocimiento de lo sucedido cuando realizaban una recorrida de prevención. Acudieron al pedido de auxilio de Ibáñez Alegre, quien sostuvo que su pareja estaba herida en el piso.

Según consignaron las pesquisas, no se descarta la posibilidad que el hombre haya sufrido una descompensación. Al momento de ser asistido por el médico de guardia del hospital local, Rodríguez se encontraba lúcido y estable, según fuentes policiales.

En relación a este punto, Ibáñez Alegre comentó que una vecina fue testigo del momento en que Rodríguez cayó del balcón. “Cuando él se despierte va a poder contar cómo se cayó, si se mareó y demás”, afirmó.

En cuanto a su experiencia del momento, la mujer expresó: “Yo estaba sentada en la barra de espalda al balcón, él salió al balcón, al ratito escuché un ruido, salgo, no lo veo, me desespero, bajo corriendo descalza, lo veo tirado, entro en shock y empiezo a pedir ayuda por todos lados, a gritar”.

Finalmente, aseveró: “Basta de decir tantas pavadas, no voy a otorgar, no voy a dejar lugar a la duda de que él me golpeó. No tengo ganas de contestar mensaje por mensaje, gracias por la preocupación, pero la única realidad es esta, así que nada, eso, quería aclarar eso porque es muy injusto”.

El primer parte médico, dado a conocer horas después del hecho, indicó que Rodríguez sufrió un “traumatismo encefalocraneano, luxación de codo derecho y fue intervenido quirúrgicamente por un traumatismo toracoabdominal”. Actualmente continúa estable con asistencia respiratoria.