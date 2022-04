Semana Santa, el momento que muchos eligen para poder desconectarse

viernes 15 de abril de 2022 | 12:45hs.

Internet genera adicción. Diversos estudios han demostrado que la tecnología tiene una capacidad absorbente para adultos y niños. En feriados, fin de semanas largos y vacaciones, son momentos en los que muchos eligen para poder desconectarse pero siempre el objetivo mayor sería lograr un equilibrio en la vida cotidiana.

La psicóloga, Beatriz Martínez, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y lanzó una pregunta que todos deberíamos hacerla: ¿Cuándo se convirtió esto de estar desconectado en una necesidad vital?

“Porque antes teníamos esos espacios de desconexión, de contacto con la naturaleza, de simplemente mirar cómo está el día, no mirar el celular o el correo electrónico, herramientas que vinieron para sumar pero en qué momento dejamos de estar conectados con nosotros mismos”, se preguntó la especialista.

Además explicó que las personas lo hacen de manera inconsciente “no es que nadie actúa de loco y son cuestiones de hábitos. Entonces, cómo nosotros generamos los hábitos son a través de las repeticiones, de las acciones que hacemos, sean acciones conscientes o inconscientes, entonces al repetir continuamente una acción lo convertimos en hábito y en nuestro cerebro se crea una red neuronal, que desarmarla se puede hacer, pero se debe crear un nuevo hábito”.

“Los hábitos pueden ser constructivos o destructivos, en este caso de estar hiperconectado todo tu tiempo se torna destructivo sin que nos demos cuenta, porque perdemos contacto con nuestros seres queridos, con nosotros mismos y no podemos darles a los demás lo que nosotros no tenemos”, aclaró.

Beatriz refirió que con el tema de la conexión de Internet y del celular, hay un síndrome que se llama fomo “que está poniendo como en boca ahora, que es el temor a perderte algo. Es por ello que es clave estar en el aquí y ahora, el instante es recordar que el momento presente es el que habitamos y no el que podríamos o deberíamos, es respirar, algo tan simple y tan sencillo como eso”.

“Otro tip simple también es dibujar una sonrisa en la cara porque el cerebro no entiende si es real o no es real, si uno sonríe para alejar el pesimismo también nos va a permitir a nosotros aceptar la realidad tal cual es, no desde el abandono, sino no querer controlar nada porque esta hiperconectividad también tiene que ver con querer tener el control todo y todo el tiempo y eso no es posible”, acentuó.

Finalmente recalcó que esta es la clave para saborear lo que está por venir, “vivir con sabiduría los instantes y entonces crear y eso es bastante mágico, no esperar para desconectar sino creándome esos instantes en el día a día porque ahí es donde vamos generando ese hábito”.