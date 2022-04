Levantaron el corte de ruta en Iguazú, lograron un preacuerdo y una mesa de diálogo para el lunes

jueves 14 de abril de 2022 | 17:35hs.

La ciudad de las Cataratas esperaba con ansias la llegada de la Semana Santa, periodo de tiempo que viene a dar un respiro a los trabajadores del turismo para afrontar la temporada baja a la espera de las vacaciones de julio. Sin embargo los ánimos no fueron buenos durante la primera jornada del fin de semana largo, por la interrupción de la normal circulación por la ruta 101, que conecta a la ciudad con el Parque Nacional Iguazú, y con el aeropuerto Mayor Eduardo Krause Cataratas del Iguazú. El corte de ruta comenzó a las 7.15 y se extendió hasta las 17.15. Pese al corte, ingresaron al Parque Nacional Iguazú 3.788 turistas.

Cerca de 200 personas nucleados en ATE, CTA, la agrupación Unión de Trabajadores de la Educación, Unión Docente Nueva Argentina Misiones, Tribuna Docente y autoconvocados se congregaron en la ruta 101 para exigir al gobierno provincial una recomposición salarial. Ante la intervención de Ángel Palma abrieron el diálogo cerca de las 9 de la mañana con el ministro de Hacienda Adolfo Safran, quien elevó una propuesta a los referentes y luego de varias intervenciones a través de Palma, nexo entre el gobierno y los dirigentes, se logró un pre-acuerdo y una mesa de diálogo para el próximo lunes.

Mientras los referentes de las bases discutían la propuesta los turistas que tenían turno para visitar Cataratas o volver a sus hogares en algunos de los 13 vuelos previstos para este jueves, comenzaron a presionar, primeramente a los efectivos de Gendarmería que estaban en el lugar exigieron que desalojen a los manifestantes y al no lograr respuestas favorables se dirigieron a reclamar a los manifestantes que con cánticos marcaron la postura de que no les importaba sus problemas, si no la lucha por un sueldo digno.

Por momentos, se sintió la tensión en la ruta con amenazas de los turistas de atropellar el corte con sus vehículos y fue allí con un buen accionar Gendarmería Nacional logró descongestionar la ruta. “Yo por ustedes no pude trabajar, perdí de guiar un grupo completo. Mientras ustedes toman mate y cobran igual yo no pude trabajar” grito un guía de turismo mientras cruzaba caminando la protesta.

Por su parte, Denisse Teguen de Santa Rita Paraguay con lágrimas en los ojos pedía llegar al aeropuerto para viajar a Buenos Aires “Yo para volar tuve que dejar mi auto con un desconocido, espero no perder mi auto. Entiendo el reclamo y me parece justo pero podrían ser más flexibles y liberar 15 minutos para media hora así todos apoyaríamos la medida de fuerza”.

Personas con problemas motrices debieron ser auxiliados por gendarmería con el móvil oficial para llegar al aeropuerto y las quejas de los demás turistas no se hicieron esperar “liberen la ruta camine 2 kilómetros con mi bebe y mi mujer embarazada para llegar, esto es delito y ustedes son delincuentes” gritó Marcelo turista de Mar del Plata.