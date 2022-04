La Fundación Selva Yryapú impulsa el desarrollo sostenible

sábado 09 de abril de 2022 | 23:18hs.

La Fundación Selva Yryapú es una organización civil conformada por la mayoría de los emprendimientos turísticos que operan en la reserva que lleva el mismo nombre. Actualmente está integrada por 10 de los emprendimientos turísticos que funcionan dentro del área natural protegida de la ciudad de Puerto Iguazú también conocida por la zona de las 600 hectáreas.

Desde 2005, por iniciativa conjunta de los gobiernos provincial y municipal, y como parte de un plan integral para el desarrollo económico sustentable de la ciudad, se dio inicio al proceso destinado al fomento del turismo, respetando y valorando las costumbres de la cultura originaria mbya guaraní. Un gran desafío que hoy está en manos de la Fundación que busca continuar de forma organizada no solamente el trabajo del cuidado del medio ambiente que los rodea con la presencia de árboles de más de 400 años de edad, sino auxiliando en lo que los integrantes de las comunidades necesiten para desarrollar una actividad comercial que les permita ingresos de dinero y puedan mejorar su calidad de vida en el marco de la cultura de sus antepasados.

Actualmente, está integrado por los siguientes hoteles: Yvy Hotel de la Selva, Loi Suites Iguazú, Iguazú Jungle Lodge, Falls Iguazú, La Aldea de la Selva Lodge, Selva de Laurel, Awasi, Iru Mercure Iguazú y Village Cataratas, y está prevista que se sumen otros establecimientos a la fundación en los próximos meses.

Cada emprendimiento que integra la fundación convive de forma armoniosa con cuatro comunidades mbya guaraní, Jasy Porá, Tupá Mbaé, Ita Poty Miri e Yryapú que tienen sus comunidades en la zona. Y existe un trabajo de integración no solamente a nivel humano sino que persiste el intercambio y el apoyo para que las comunidades desarrollen sus proyectos de turismo comunitario y puedan dar a conocer su cultura a los turistas que se alojan en los hoteles establecidos dentro de la reserva.

“Trabajamos en conjunto, siempre en comunidad con nuestros hermanos los guaraníes, recomendamos sus paseos y senderos, tenemos acuerdos para la venta de artesanías mbya, siempre impulsando, hasta donde las comunidades nos permiten, el desarrollo económico. Recalco esto de que proponemos y ayudamos hasta donde las comunidades permiten, porque ellos toman sus decisiones, quizás nosotros proponemos las mejoras pero son ellos los que deciden como y cuando”, recalcó Mauricio Manzor presidente de la Fundación Selva Yryapú.

Cada hotel socio de la Reserva Selva Iryapú implementa buenas prácticas de sustentabilidad; y la mayoría de ellos cuenta, además, con certificaciones de turismo sustentable como las de "Hoteles Más Verdes", "Preferred by nature" y en pandemia trabajaron para obtener los sellos de seguridad sanitaria. “No solamente trabajamos en el cuidado del medio ambiente en nuestros establecimientos, sino que hacemos actividades de plogging, si por alguna razón debemos cortar un árbol se reponen con especies autóctonas, ayudamos a los guaraníes con el cuidado de la selva haciendo nuestra parte”, explicó Manzor

Sin embargo estas prácticas sustentables no solamente se implementan puertas adentro de cada hotel sino que nucleados en la fundación trabajan para implementar estar prácticas en toda la zona e incluyen a las integrantes de la comunidad impulsando la economía circular con la firma de un convenio con Movimiento de Trabajadores Excluidos que trabajan con la recuperación de materiales reciclables. Por otra parte trabajan en forma conjunta con la asociación Civil Patas a la Obra para resolver una cuestión muy delicada que es el abandono de mascotas en la zona selvática de la reserva y su alianza con la Unión Europea permitió el desarrollo del proyecto Erasmus, que beneficio a las comunidades en varios ámbitos.

“Recientemente firmamos un convenio con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, a partir de allí todos los establecimientos vamos a separar cartones y materiales reciclables que serán retirados por miembros movimiento y de esa forma en primera instancia aportamos a la economía circular de un grupo de personas de nuestra ciudad y nos aseguramos de que los residuos tenga la correcta disposición final”.

Haciendo Referencia al Programa Erasmus+ de la Unión Europea destinado a apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa, mediante acciones de intercambio juvenil con países de otras regiones del mundo, Manzor explicó que la Fundación Selva Yryapú viene participando del Proyecto “My Earth del Programa Erasmus+” desde el año 2019, conjuntamente con las organizaciones Puente Sur de Ciudad del Este. Paraguay, Centro de Estudios Paysandú de Paysandi, Uruguay, Comité de Liaison Diagonal de Paris, Francia, Fekete Sents de Nagyvaszony, Hungría, y Autonomia e Descoberta de Beja, Portugal.

El Proyecto que finaliza el próximo mes de mayo tiene como beneficiarios a jóvenes desarrollan emprendimientos de turismo rural en armonía con la naturaleza y la comunidad local y está basado en el aprendizaje mutuo a través del Intercambio de experiencias y saberes entre jóvenes de las 6 ciudades que participan de este proyecto. Es por ello que se han dictado capacitaciones, entre ellas la más importante fue en Marketing donde 50 personas adquirieron los conocimientos necesarios para impulsar del desarrollo de los establecimientos.

De esta manera, la Fundación Selva Yryapú trabajo en el fortalecimietno de las competencias de jóvenes emprendedores locales y de las comunidades originarias por medio del intercambio de experiencias y el aprendizaje de contenidos específicos ofrecidos por técnicos expertos e idoneos de estas ciudades

El cierre del Proyecto My Earth se realizará en la ciudad de Puerto Iguazú del 1 al 4 de mayo próximos, contando con la participación de los líderes de las organizaciones participantes del proyecto y representantes de la Unión Europea en nuestra ciudad. Allí se brindaran además nuevos talleres abiertos a toda la comunidad de forma gratuita.



Nuevos proyectos

Si bien la fundación trabaja en la presentación de un nuevo proyecto a la Unión Europea, a nivel local están trabajando con la Asociación Civil Patas a la obra para la reactivación del quirófano móvil para el control poblacional de perros que son abandonados en la zona de las 600 hectáreas. “Hemos registrado muchos abandonos de cachorros en la zona de monte, y esta situación nos preocupa. Además proyectamos un trabajo de castración masiva en las comunidades que también tienen una gran población de perros, pero esto debemos coordinar con cada cacique porque son ellos que tiene la última palabra”

Y agregó, “además estamos trabajando en la posibilidad de entregar a la patas a la obra alimentos que se generan dentro de los establecimientos para alimentar a los animales que actualmente tiene la asociación en hogares de transito”

Otro de los proyectos en los que se encuentran trabajando es el de mejoras de circulación vial dentro del área de la Reserva, actualmente los caminos internos no cuentan con iluminación, y espacios aptos para la circulación peatonal es por ello que en conjunto con el Ministerio de Ecología y Vialidad Provincial han desarrollado un proyecto que cuenta con sendas peatonales, ciclovías e iluminación que no afectará a la fauna local que brindará un plus a la zona, no solamente beneficiando al turista alojado sino a los ciudadanos de Iguazú que habitualmente realizan actividades deportivas en el lugar.

Además trabajan en el pedido formal y comenzaron con el diálogo con la empresa de transporte público para implementar una línea de transporte que ingrese a la zona y favorezca sobre todo a los trabajadores de los hoteles