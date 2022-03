Alivio para la artrosis de rodilla con un novedoso tratamiento

lunes 28 de marzo de 2022 | 13:08hs.

El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es un concentrado autólogo (de la misma persona) de plaquetas obtenido de la sangre. Está demostrado que este tratamiento entrega alivio y mejoría en la escala del dolor causado por la artrosis temprana de rodilla, principalmente en los primeros dos estadíos de la enfermedad.

Este procedimiento es una terapia celular autóloga porque utiliza las plaquetas del mismo paciente, lo que permite una regeneración de los tejidos de la forma más natural posible.



Se realiza a través de una toma de muestra de sangre del paciente como cualquier laboratorio de rutina, se procesa en el laboratorio mediante el centrifugado para obtener un concentrado de plaquetas rico en factores de crecimiento.

Este producto celular se infiltra luego en la zona de la lesión, estimulando así la rápida recuperación.

En algunos casos, como en la artrosis, el plasma rico en plaquetas (PRP) se mezcla con ácido hialurónico (recomendación científica tipo A, nivel de evidencia 1), potenciando aún más la regeneración de tejidos, minimizando el dolor y mejorando la función articular.

Si bien es te tratamiento es novedoso para muchos, se realiza hace años y en diferentes campos. El traumatólogo Fernando Baretto trabaja con el plasma rico en plaquetas hace 5 años en la clínica Daneva obteniendo excelentes resultados.



Beneficios

Es un procedimiento 100% ambulatorio, es decir, no requiere internación ni preparación previa.

El principal uso que se le da a los factores son para tratar lesiones crónicas del cartílago con el objetivo de evitar o retrasar la cirugía, o bien acelerar la recuperación. Se hace de manera rápida, es minimamente invasivo y sin dolor, lo que permite a la persona continuar con su vida habitual.

Estimula la reparación de los tejidos dañados, aumentando además de manera considerable el colágeno y la producción endógena de ácido hialurónico. El preparado del PRP se realiza en el laboratorio, en las mismas instalaciones, por lo cual el procedimiento es realizado de manera completa en una sola tarde (todo el procedimiento dura aproximadamente una hora).

No tiene efectos secundarios y, en la mayoría de los casos, el paciente puede salir caminando sin problemas de la consulta.

Cabe destacar que el Plasma Rico en Plaquetas no sólo en la artrosis tiene buenos resultados, tambiés es aplicable para lesiones tendinosas, articualres y músculares, como tendinitis, gonartrosis, desgarros músculares, esguinces o lesiones de meniscos, entre otras.