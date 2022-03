Iguazú: bajo la consigna "¡quirófano móvil ya!" una protectora de animales se manifestó frente al Iturem

viernes 25 de marzo de 2022 | 16:43hs.

La protectora lleva adelante tareas de rescate, tránsito y adopciones responsables, sin embargo no dan abasto. //Fotos: Norma Devechi.

Por segundo viernes consecutivo, quienes integran la asociación protectora de animales Patas a la Obra de Puerto Iguazú se congregaron frente a la sede del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem) con el objetivo de visibilizar la necesidad de volver a contar con el servicio gratuito de castraciones en la localidad.

Con la consigna "¡quirófano móvil ya!" anticiparon que de no lograr respuestas positivas en los próximos días, el próximo viernes van a manifestarse con todos los perros que cuidan y necesitan ser esterilizados de manera inmediata.

"No hemos logrado respuestas, sabemos que el año pasado se aprobó la partida presupuestaria para el funcionamiento del departamento de Zoonosis y sobre el quirófano móvil el mismo intendente dijo que en febrero volvería a trabajar pero hasta el momento no ha pasado nada", indicaron desde Patas a la Obra.

La protectora lleva adelante tareas de rescate, tránsito y adopciones responsables, sin embargo no dan abasto ya que diariamente personas ignoradas abandonan cachorros a su suerte en las plazas y en lugares con malezas. Muchas de estas personas argumentan que no pueden mantener más animales y no cuentan con el dinero para acceder a la esterilización, entonces deciden desecharlos en una decisión extremadamente cruel.

"Yo tengo 55 perros en mi casa, intenté darlos en adopción y después los veía abandonados y los recuperaba. No puedo tener más en mi casa, pero no soporto ver como los abandonan en las calles. Para evitar que la población continúe creciendo es necesario de inmediato el quirófano móvil", explicó una de las integrantes de la asociación.

Cada una de las personas que integran la asociación tiene más de cinco perros o gatos en sus casas, y muchas veces se ofrecen como hogares de tránsito para futuras adopciones responsables. "Lo hacemos porque amamos a los animales, pero solas no podemos, es por eso que reclamamos la reactivación del quirófano móvil de forma urgente", recalcaron en diálogo con este matutino.

Desde la protectora advirtieron que si no reciben respuestas, el viernes 1 de abril en horario a confirmar volverán a manifestarse pero acompañados de los perros y gatos que necesitan que el quirófano móvil se reactive.