El primer álbum de Bob Dylan cumplió 60 años

domingo 20 de marzo de 2022 | 6:00hs.

El disco debut de Bod Dylan, titulado ‘Bob Dylan’ cumplió ayer 60 años desde su publicación bajo el sello Columbia Records.

Este trabajo inaugural del influyente artista fue grabado en apenas tres cortas sesiones y publicado el 19 de marzo de 1962. Tributo al folk de raíz europea y al blues afroamericano, la placa solo incluyó dos temas propios.

A pesar de tener escasa repercusión, ya se insinuaba el trovador que se convertiría en un símbolo de la música popular del siglo XX. Ese marzo de 1962, hacía apenas un año que Bob Dylan había llegado a Nueva York. Una ciudad con “gente bajando hasta el suelo” y “edificios elevándose hasta el cielo”, como la describía en ‘Talkín’ Nueva York’, que desde ese día se convertiría en una de sus primeras canciones grabada en estudio.

Cuando ‘Bob Dylan’ llegó a las disquerías, Dylan tenía apenas 20 años. Nadie podía imaginar que aquel disco era el punto de partida de un emblema del rock and roll, en aquel entonces de raíz folk. Ni el primer paso de uno de los autores más personales del género. El cantautor que transformaría sus canciones en un espacio de reflexión política, filosófica, estética y, por qué no, existencial. Las trece canciones que finalmente quedaron en la placa anticiparían, de algún modo, el casi medio centenar de discos grabados en 60 años de carrera. Aquel “campesino” que conquistaba los clubes de Greenwich Village, en el oeste de Manhattan, no tenía más armas que las cuerdas de la guitarra, la rebelión de la armónica y esa voz tan suya, que lo convertiría en un trovador que sería profeta en su tierra.

Dylan, de 80 años, nació en Hibbing, Minnesota, un pueblo en esa época “alejado de los centros culturales”, había dicho en una entrevista, pero que le despertó el amor por la poesía y la música con “su naturaleza y sus espacios para vagabundear”.