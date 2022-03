Alegatos en el Juicio por Evelyn: la querella pide la condena de prisión perpetua para Ramón Da Silva

jueves 17 de marzo de 2022 | 9:08hs.

El juicio por el crimen de Evelyn comenzó pasadas las 8 con los resultados de la pericia psiquiátrica practicada al acusado Ramón Da Silva.

"Presenta egocentrismo, tendencia a la manipulación, marcado desapego, no desarrolla empatia o culpabilidad de sus actos y no cursa enfermedad psiquiátrica", detallaron.

El pedido de pericia psiquiátrica había sido presentado por el defensor Mario Ramírez.

Luego se dio paso a los alegatos de la parte querellante, Florencia González, comenzó diciendo: "Esto era una crónica de una muerte anunciada. El transfemicidio es un crimen de odio contra la comunidad trans. Es necesario que se aplique el agravante de un femicidio a una mujer trans".

Además expresó que hoy se tiene la oportunidad de que la sentencia marque la historia y que se condene por los crímenes de odio, "Los criminales movidos por el odio no son enfermos, el señor Da Silva es una persona cuerda, tiene conocimiento de lo que hizo. Las pericias demostraron que no es enfermo, las pericias también demostraron que no tiene empatia, para el imputado evelyn era un objeto".

"Los agravantes es la pertenencia de la víctima a la comunidad trans que es el más vulnerado. Presencia de insultos y agresiones (que se demostraron con las declaraciones). Quedó acreditado mediante testimoniales y las pericias criminalísticas que habían mechones de pelos hallados ene l lugar del crimen y lo que más llamaba la atención era lo corto de su cabello cuando ella lo tenía hasta la cintura", dijo.

El pedido de la querella, Florencia Gonzalez "es la condena de prisión perpetua por ser autor del homicidio agravado por el vínculo por alevosía, por femicidio y por odio a la identidad de género".

Hasta el momento, como viene informando El Territorio, Junior estaba imputado por “la presunta comisión del delito homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”.

En cuanto a lo que se espera de esta jornada, en la quinta y última audiencia llevada a cabo el pasado lunes, tanto el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Martín Rau, como la querella -que defiende los intereses de la familia de la víctima- Florencia González, solicitaron ampliar la acusación por el crimen de la joven trans y que Ramón Da Silva sea imputado por alevosía y odio de género e identidad sexual.

